Τραμπ: Νέα σκληρή προειδοποίηση στο Ιράν – «Θα χτυπηθεί ξανά σε πολύ σκληρότερο επίπεδο»

Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, την ώρα που οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποιούν μεγάλης κλίμακας πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος έκανε λόγο για «μεγάλα και ισχυρά» χτυπήματα, τα οποία παρουσίασε ως απάντηση στις τελευταίες κινήσεις της Τεχεράνης.

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Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ένας από τους λόγους για τη νέα αμερικανική επιχείρηση ήταν η «αποτυχημένη προσπάθεια» του Ιράν να τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, οι νάρκες έχουν πλέον «απομακρυνθεί πλήρως ή έχουν εξουδετερωθεί» και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νάρκες στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην πυραυλική επίθεση που, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποίησε το Ιράν εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Όπως ανέφερε, εκτοξεύθηκαν συνολικά οκτώ πύραυλοι, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «πολύ δικαιολογημένη επίθεση», στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε αντίποινα.

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«Εάν το αποτυχημένο έθνος του Ιράν ανταποδώσει για αυτή την πολύ δικαιολογημένη επίθεση, θα χτυπηθεί ξανά σε πολύ σκληρότερο και υψηλότερο επίπεδο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προειδοποιώντας για ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική κλιμάκωση σε περίπτωση νέας ιρανικής απάντησης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα είναι μεγάλης κλίμακας και ισχυρά και αποτελούν αντίποινα για την αποτυχημένη προσπάθεια των Ιρανών να τοποθετήσουν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νάρκες εκεί, καθώς έχουν απομακρυνθεί ή καταστραφεί όλες.

Επίσης, οι Ιρανοί εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους εναντίον της στρατιωτικής μας βάσης στην Ιορδανία, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Εάν το αποτυχημένο κράτος του Ιράν απαντήσει σε αυτή την απόλυτα δικαιολογημένη επίθεση, θα δεχθεί νέα πλήγματα, πολύ πιο σκληρά και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Ωστόσο, αυτή δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες. Αυτή παραμένει σε αναμονή και, όταν ολοκληρωθεί, θα έχουν απομείνει πολύ λίγα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Βομβαρδίστηκαν ζώνες στο Σιστάν-Μπαλουτσιστάν

Τέσσερα βλήματα έπληξαν πολλές ζώνες στα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε ένας Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν Irna.

Σύμφωνα με τον Αλί Χαλιλαμπαντί, χτυπήθηκε η επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, η οποία είχε ήδη δεχτεί σφοδρά πλήγματα όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, τον Ιούλιο. Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν ζημιές.

Σύμφωνα με το Irna, χτυπήθηκαν περιοχές στο Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ακούστηκαν επίσης πολλές εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κεσμ, το Τζασκ και το Σιρίκ, στο νότιο Ιράν.

Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις τους, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεμήνυσαν απόψε ότι θα κάνουν τις ΗΠΑ να μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά ιρανικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Αυστηρή τιμωρία περιμένει τους επιτιθέμενους. Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις τους», δήλωσε ο Χοσεΐν Μοχεμπί, εκπρόσωπος Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρήσει σε αντίποινα για το σημερινό κύμα επιθέσεων.