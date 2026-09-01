Νορβηγία: Στο νοσοκομείο η Μέτε-Μάριτ λίγες μέρες αφού ανέβηκε στον θρόνο ο σύζυγός της, βασιλιάς Χάακον

Η Νορβηγία βιώνει μια βαθιά αντίθεση συναισθημάτων καθώς η χώρα θρηνεί τον μονάρχη Χάραλντ Ε΄ που βασίλευσε για 35 χρόνια, ενώ παράλληλα γίνεται μάρτυρας της έναρξης της πολυαναμενόμενης βασιλείας του διαδόχου του, βασιλιά Κάακον.

Αν και ο Χάακον Η΄ έγινε αυτόματα βασιλιάς μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χάραλντ Ε΄, έκανε ένα αποφασιστικό βήμα στην επίσημη έναρξη της βασιλείας του την Τρίτη (01.09.2026), ορκίστηκε στον συνταγματικό όρκο ενώπιον του κοινοβουλίου της Νορβηγίας, γνωστού ως Στόρτινγκ. Ωστόσο, η ιστορική αυτή περίσταση επισκιάστηκε από την αξιοσημείωτη απουσία της βασίλισσας Μέτε-Μαρίτ.

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Λίγο μετά την τελετή, ο νεοανακηρυγμένος βασιλιάς εθεάθη να φτάνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, το ίδιο ιατρικό κέντρο όπου πέθανε ο πατέρας του μόλις 4 ημέρες νωρίτερα, προκαλώντας νέα ανησυχία για την υγεία της συζύγου του.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα (01.09.2026), η Νορβηγική Βασιλική Αυλή εξέδωσε μια απροσδόκητη δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι η βασίλισσα Μέτε-Μαρίτ δεν θα παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της, παρά το γεγονός ότι η παρουσία της είχε συμπεριληφθεί στο επίσημο πρόγραμμα.

Ο βασιλιάς Χάακον συνόδευσε τη βασίλισσα Μέτε-Μάριτ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο μετά από επιπλοκές που σχετίζονταν με τη μεταμόσχευση πνεύμονά της.

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Το Παλάτι εξήγησε ότι η απουσία της οφειλόταν σε επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο. Πρόσθεσε ότι τέτοιες επιπλοκές μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάρρωσης μετά από μια σημαντική επέμβαση και ότι η Βασίλισσα θα πρέπει να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το νορβηγικό μέσο VG ανέφερε αργότερα ότι ο βασιλιάς Χάακον συνόδευσε τη σύζυγό του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο με το αυτοκίνητό του. Το Παλάτι αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψη, αλλά δεν αμφισβήτησε την πληροφορία.

Η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ παρευρέθηκε στον βασιλιά Χάακον Η΄, την πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα και τη βασίλισσα Σόνια για να παρακολουθήσουν τις απονομές φόρων τιμής στον βασιλιά Χάραλντ Ε΄, μία ημέρα πριν οι επιπλοκές από τη μεταμόσχευση πνεύμονα την αναγκάσουν να χάσει τον ιστορικό όρκο του συζύγου της.

«Οι επιπλοκές μετά από μεταμόσχευση πνεύμονα είναι συχνές. Η Βασίλισσα έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες σε αρκετές περιπτώσεις από την επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής», ανέφερε η Βασιλική Αυλή σε ανακοίνωσή της. «Ως αποτέλεσμα, θα παραμείνει υπό παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για τον λόγο αυτό, η Βασίλισσα δυστυχώς δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στη σημερινή τελετή ορκωμοσίας στο Κοινοβούλιο».

Ο βασιλιάς Χάακον παρευρέθηκε στην τελετή με την κόρη και κληρονόμο του, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η οποία παρακολούθησε τον πατέρα της να ορκίζεται μέσα στην κύρια αίθουσα του Στόρτινγκ.

Η Βασίλισσα Μέτε-Μαρίτ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, αφού έπασχε από πνευμονική ίνωση από το 2018.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τον νέο μονάρχη της Νορβηγίας. Καθώς η βασιλική οικογένεια διαχειρίζεται τις ανησυχίες σχετικά με την ανάρρωση της βασίλισσας Μέτε-Μαρίτ, οι προετοιμασίες για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου, συνεχίζονται.

Η βασίλισσα Μέτε-Μαρίτ διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση το 2018. Η χρόνια πάθηση την οδήγησε τελικά σε μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο. Η ανάρρωσή της την εμπόδισε να παραστεί σε αρκετές σημαντικές στιγμές γύρω από τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ και την άνοδο του συζύγου της στον θρόνο.

Η ανησυχία έχει αυξηθεί για τη βασίλισσα Μέτε-Μαρίτ, αφότου τέθηκε υπό ιατρική παρακολούθηση και αναγκάστηκε να χάσει τον συνταγματικό όρκο του συζύγου της.

Το Παλάτι δεν έχει δημοσιεύσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή της, αφήνοντας τη χώρα να περιμένει ενημερώσεις καθώς η Βασιλική Οικογένεια διανύει μια περίοδο που σημαδεύεται από θλίψη, ιστορικές αλλαγές και ανανεωμένη ανησυχία για την υγεία της Βασίλισσας.