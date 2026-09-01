Νέες απειλές Τραμπ σε Ιράν: Είναι τρελοί και ηλίθιοι, θα τους αφανίσουμε αν ανταποδώσουν τα χτυπήματα

Η Μέση Ανατολή παίρνει και πάλι «φωτιά» με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ανοικτά το Ιράν με ισοπέδωση, αν ανταποδώσει τα αμερικανικά χτυπήματα στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (01/09/2026) στο Fox News ότι έδωσε πολλές ευκαιρίες στο Ιράν, υποβαθμίζοντας την αξία οποιασδήποτε συμφωνίας με την Τεχεράνη.

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«Νομίζω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στην οποία είναι γραμμένη. Τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες», είπε ο Τραμπ.

Εκτοξεύοντας νέες απειλές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως το Ιράν «θα αφανιστεί εντελώς ως χώρα» εάν προχωρήσει σε αντίποινα για τις σημερινές επιθέσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι Ιρανοί ηγέτες πλανώνται οικτρά για την αποφασιστικότητά του. «Δεν σταματούν: είναι τρελοί, είναι ηλίθιοι», είπε.

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Ανέφερε επίσης ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου είχαν ενημερωθεί πριν από την έναρξη των τελευταίων αμερικανικών επιθέσεων στην περιοχή του Ορμούζ.

Νωρίτερα με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί στα χτυπήματα των ΗΠΑ κοντά στα Στενά του Ορμούζ και είχε απειλήσει το Ιράν να μην σκεφτεί να ανταποδώσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα είναι μεγάλης κλίμακας και ισχυρά και αποτελούν αντίποινα για την αποτυχημένη προσπάθεια των Ιρανών να τοποθετήσουν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νάρκες εκεί, καθώς έχουν απομακρυνθεί ή καταστραφεί όλες.

Επίσης, οι Ιρανοί εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους εναντίον της στρατιωτικής μας βάσης στην Ιορδανία, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Εάν το αποτυχημένο κράτος του Ιράν απαντήσει σε αυτή την απόλυτα δικαιολογημένη επίθεση, θα δεχθεί νέα πλήγματα, πολύ πιο σκληρά και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

🚨 President Trump just announced U.S. strikes on Iranian targets near the Strait of Hormuz.

He said the hits are payback after Iran tried to re-mine the waterway and fired eight missiles at an American base in Jordan and all intercepted.

Trump says the strait is clear: the mines… pic.twitter.com/klUTIfWUd8 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 1, 2026

Ωστόσο, αυτή δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση από όλες. Αυτή παραμένει σε αναμονή και, όταν ολοκληρωθεί, θα έχουν απομείνει πολύ λίγα από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.