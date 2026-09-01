Το Ιράν απάντησε με πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στόχων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Νέος γύρος επιθέσεων φέρνει ξανά τη Μέση Ανατολή σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, καθώς το Ιράν απαντά στα σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Η κατάσταση γίνεται και πάλι έκρυθμη, με την ανησυχία για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση να μεγαλώνει.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ιράν ξεκίνησε επιχείρηση αντιποίνων μετά τον νέο γύρο επιθέσεων των ΗΠΑ κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Στο στόχαστρο των ιρανικών δυνάμεων φέρονται να βρίσκονται αμερικανικές βάσεις και άλλα συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή.

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Το Tasnim μετέδωσε ότι οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποιούν πυραύλους και drones στις νέες επιθέσεις. «Ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον του αμερικανού εχθρού», αναφέρει το πρακτορείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «βάσεις και συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και drones». Οι επιθέσεις παρουσιάζονται από την ιρανική πλευρά ως άμεση απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που προηγήθηκαν.

Iran appears to have launched missiles at regional targets in response.



At least one missile reportedly malfunctioned after launch in Khomein and crashed. pic.twitter.com/RBGFVIlcfL — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Η νέα εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη σκληρή προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει ότι, εάν το Ιράν προχωρήσει σε αντίποινα, θα ακολουθήσει ακόμη ισχυρότερη αμερικανική στρατιωτική απάντηση.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC), ανακοίνωσαν πως: «Πριν από λίγες ώρες, σε τυφλές επιθέσεις που έγιναν από απελπισία, ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε πολλά σημεία στις νότιες ακτές του Ιράν, μεταξύ των οποίων και αρκετές περιοχές όπου βρίσκονται άμαχοι.

Οι επιθέσεις αυτές έκαναν ακόμη πιο αυστηρό τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητα των μαχητών να αντιμετωπίσουν τις ξένες δυνάμεις που παρεμβαίνουν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ».

IRGC:



Hours ago, in blind attacks out of desperation, the invading American army bombed multiple points on Iran’s southern coasts, including several civilian locations.



Attacks that made the lock on the Strait of Hormuz tighter and made the fighters’ determination to suppress… — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Οι νέες επιθέσεις ανεβάζουν ξανά επικίνδυνα το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πλέον χτυπήματα και απειλές για ακόμη σκληρότερη απάντηση. Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στην επόμενη κίνηση της Ουάσινγκτον και στο κατά πόσο ο νέος κύκλος αντιποίνων θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη σύγκρουση.

Iran has started retaliatory attacks, launching both ballistic missiles and drones towards US interests and bases in the region, per Tasnim.



Seen here, an Iranian missile (likely MRBM) rises into the sky over Tabriz. pic.twitter.com/ykec3X19H1 — Y News (@yNews_digital) September 1, 2026

Τραμπ: «Θα αφανιστεί εντελώς ως χώρα» το Ιράν αν απαντήσει

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέες σκληρές δηλώσεις για το Ιράν. Μιλώντας στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει δώσει πολλές ευκαιρίες στην Τεχεράνη, ενώ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αρνητικός απέναντι στην προοπτική μιας νέας συμφωνίας.

«Νομίζω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στην οποία είναι γραμμένη. Τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στη συνέχεια σε ακόμη πιο σκληρή προειδοποίηση, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «θα αφανιστεί εντελώς ως χώρα» εάν απαντήσει στις σημερινές αμερικανικές επιθέσεις.

US Forces are looks hammering IRGC across Southern Iran.



At least 4 fresh explosions reported at Kharg Island of Iran, just a while ago. pic.twitter.com/JrkSIcRsxv — Seth Sunday Tuka (@SethTuka) September 1, 2026

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία κάνει μεγάλο λάθος εάν αμφισβητεί την αποφασιστικότητά του. «Δεν σταματούν: είναι τρελοί, είναι ηλίθιοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε επίσης ότι οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στην περιοχή του Κόλπου είχαν ενημερωθεί πριν ξεκινήσει ο τελευταίος γύρος των αμερικανικών επιθέσεων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.