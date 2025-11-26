Κόσμος

Φλέγεται ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ – Παγιδευμένοι πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Πυροσβέστης ανάμεσα στους νεκρούς - Η φωτιά έχει ξεσπάσει στο συγκρότημα Wang Fuk Court που αποτελείται από οκτώ κτίρια και διαθέτει σχεδόν 2.000 διαμερίσματα - Αρκετά γειτονικά κτίρια έχουν εξωτερική σκαλωσιά από μπαμπού
Φλέγονται ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ
Φλέγονται ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Τετάρτη (26.11.2025) σε ουρανοξύστη στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου τμήματος του Χονγκ Κονγκ και στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώνονται πάνω από τον τόπο της πυρκαγιάς καθώς πυροσβέστες αγωνίζονται για την κατάσβεσή της. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των νεκρών είναι και ένας πυροσβέστης.

Αρκετοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στους φλεγόμενους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο RTHK επικαλούμενο την αστυνομία, ενώ άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ορισμένοι πυροσβέστες επίσης τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που μαίνεται στους ουρανοξύστες 31 ορόφων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Ουάνγκ Φουκ στη συνοικία Τάι Πο.

Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 4, η δεύτερη υψηλότερη, στις 3:34 μ.μ.

 
 
 
 
 
Το κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk αποτελείται από οκτώ κτίρια που περιλαμβάνουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Αρκετοί ουρανοξύστες γύρω από το φλεγόμενο κτίριο έχουν μπαμπού σκαλωσιές στο εξωτερικό τους.

Χονγκ Κονγκ
REUTERS/Tyrone Siu
Χονγκ Κονγκ
REUTERS/Tyrone Siu
Χονγκ Κονγκ
REUTERS/Tyrone Siu
Χονγκ Κονγκ
REUTERS/Tyrone Siu
Χονγκ Κονγκ
REUTERS/Tyrone Siu
Χονγκ Κονγκ
REUTERS/Tyrone Siu

Κόσμος συγκεντρώθηκε σε γειτονική πεζογέφυρα παρακολουθώντας με απόγνωση τον καπνό που έχει καλύψει τα κτίρια.

Πολλά πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έχουν παραταχθεί στον δρόμο κάτω από το συγκρότημα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είπε στο Reuters ότι ακόμη δεν γνωρίζει τον αριθμό των τυχόν εγκλωβισμένων.

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο έχει κλείσει και τα λεωφορεία ακολουθούν άλλη διαδρομή.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στις οικοδομές το μπαμπού για τις σκαλωσιές.

