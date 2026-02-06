Φλόριντα: 17χρονος έβαλε φωτιά στον φίλο του με βενζίνη και γέλαγε ενώ εκείνος προσπαθούσε να σωθεί

Τι μπορεί να σκεφτόταν ο νεαρός, που έριξε βενζίνη πάνω στον φίλο του ο οποίος καθόταν δίπλα σε μία φωτιά, κάνεις δεν ξέρει. Το συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει το περιστατικό στη Φλόριντα ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και όπου ο 17χρονος, Μπράντεϊ Μινγκ, έκανε το αδιανόητο.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνονται οι φίλοι του νεαρού, που καίγεται, να γελάνε και να του φωνάζουν να τρέξει προς τη λίμνη για να σβήσει η φωτιά που έκαιγε σε όλο το σώμα του. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου στο νησί Kauffman, στη μέση της λίμνης Kerr στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τη New York Post, λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο ο 17χρονος συνελήφθη για κακούργημα βαριάς σωματικής βλάβης.

Όλα ξεκίνησαν, όταν οι τέσσερις φίλοι κάθονταν γύρω από μια φωτιά και έπιναν αλκοόλ στο νησί. Ξαφνικά ο Μινγκ άρχισε να «παίζει» με ένα δοχείο βενζίνης.

Στο βίντεο φαίνεται να ρίχνει βενζίνη στη φωτιά, προκαλώντας τις φλόγες να εκτοξευθούν στον αέρα. Τότε ο Μινγκ ρωτάει τους φίλους του αν κάποιος «θέλει να καεί;».

Ο Μινγκ τότε πλησίασε τον φίλο του, ο οποίος καθόταν λίγο πιο πέρα και του έριξε βενζίνη στα πόδια. Εκείνος πήρε φωτιά άρχισε να τρέχει προς την λίμνη για να προσπαθήσει να τη σβήσει.

Όσο ο νεαρός καιγόταν, οι φίλοι του γελούσαν και τον βιντεοσκοπούσαν.

Ο εγκαυματίας μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο UF Health Shands στο Gainesville και εισήχθη στην παιδιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου οι γιατροί διέγνωσαν εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο δεξί χέρι, το πόδι και τους γλουτούς του.

«Βαθιά εγκαύματα πλήρους πάχους» εντοπίστηκαν επίσης στα κάτω μέρη και των δύο ποδιών και στον αριστερό μηρό του.

Ο νεαρός μάλιστα επιχείρησε αρχικά να καλύψει τους φίλους του υποστηρίζοντας στη μητέρα του ότι ο ίδιος έριξε ένα μπουκάλι βενζίνης σε μια φωτιά με αποτέλεσμα να καεί.

Ωστόσο, ο πατέρας του είδε το βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media και επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη.

Είπε ψέματα στους γονείς του, επειδή ο Μινγκ του είπε να μην αποκαλύψει σε κανέναν τι συνέβη. Μετά τη νοσηλεία του ο νεαρός δήλωσε πως ήταν «εντάξει» με τον Μινγκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο Μινγκ ήθελε να ανάψει τη φωτιά με τη βενζίνη για να ζεσταθούν ο ίδιος και οι φίλοι του από το κρύο.