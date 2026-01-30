Φλόριντα: 30χρονος «έβαλε χέρι» σε γυναίκα αστυνομικό την ώρα που μεταφερόταν στη φυλακή

Δεν έχουν σταματημό οι ενέργειες ενός 30χρονου στη Φλόριντα, ο οποίος είχε ήδη συλληφθεί για σεξουαλική παρενόχληση σε φοιτήτρια του πανεπιστημίου Florida Memorial, και την στιγμή που μεταφερόταν στη φυλακή επιχείρησε να παρενοχλήσει σεξουαλικά γυναίκα αστυνομικό, όπως φαίνεται και σε αντίστοιχο βίντεο.

Ο Στίβεν Ρίβερς συνελήφθη την Τρίτη (26/1/2026) στη Φλόριντα και μία ημέρα αργότερα, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι γενετικό υλικό (DNA) τον συνδέει με περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που σημειώθηκε στην πανεπιστημιούπολη του Florida Memorial. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ρίβερς κατηγορείται ότι ακολούθησε και επιτέθηκε σε φοιτήτρια που φοιτούσε στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.

Το περιστατικό που οδήγησε στις πρόσθετες κατηγορίες σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, κατά τη μεταφορά του στο σωφρονιστικό κέντρο Turner Guilford Knight. Όπως αναφέρεται στην έκθεση σύλληψης, την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν προς το όχημα μεταφοράς, μία επικεφαλής γυναίκα ντετέκτιβ πέρασε δίπλα του.

«Ο κ. Ρίβερς κινήθηκε επιθετικά, τείνοντας το χέρι του και επιχειρώντας με δύναμη να αγγίξει τους γλουτούς της ντετέκτιβ», αναφέρουν οι Αρχές.

Τη στιγμή του περιστατικού κατέγραψαν κάμερες του NBC6. Στο βίντεο, ο Ρίβερς εμφανίζεται φορώντας λευκή στολή κρατουμένου και χειροπέδες, ενώ όταν πέρασε από δίπλα του μια γυναίκα ντετέκτιβ εκείνος της έπιασε τα οπίσθια.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο οι αστυνομικοί τον συγκράτησαν αμέσως, πιέζοντάς τον σε ένα κιγκλίδωμα, ενώ ο Ρίβερς φέρεται να γέλασε και να είπε: «Καλή αντίδραση. Αλλά δεν δίνω δεκάρα».

Steven Rivers Released from Prison in December, Now Faces Rape and Battery Charges



Steven Rivers, 30, was arrested on Tuesday, January 27, 2026, in connection with the sexual battery of a Florida Memorial University student that occurred on Sunday, January 25, 2026, in Miami… pic.twitter.com/tkEo1YIoE2 — Police Incidents (@PoliceIncident) January 30, 2026

Ο Ρίβερς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης χωρίς πρόκληση σοβαρού σωματικού τραυματισμού, επίθεση σε αστυνομικό και αντίσταση κατά της αρχής χωρίς χρήση βίας. Οι κατηγορίες αυτές προστίθενται σε εκείνες της σεξουαλικής επίθεσης και της ληστείας με αιφνιδιαστική αρπαγή που αφορούν το περιστατικό στο πανεπιστήμιο.

Η εγγύηση για την υπόθεση της σεξουαλικής επίθεσης σε φοιτήτρια ορίστηκε στα 505.000 δολάρια, ενώ για τη δεύτερη υπόθεση στα 5.501 δολάρια.