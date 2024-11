Φλόριντα: Γονείς χτυπούν σχολικό φύλακα που «τσάκωσε» τον γιο τους να σπρώχνει συμμαθήτριά του

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στη Φλόριντα, όταν οι γονείς ενός μαθητή επιτέθηκαν στη φύλακα του Λυκείου, αφού νωρίτερα είχε «συλλάβει» τον γιο τους να σπρώχνει μία συμμαθήτριά του.

Μάλιστα, το περιστατικό με τους γονείς το οποίο εκτυλίχθηκε στο σχολείο Deltona Middle, έχει καταγραφεί σε βίντεο από την κάμερα ασφαλείας που είχε η φύλακας κρυμμένη στη στολή της, όπως μετέδωσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο λόγος για τον 46χρονο Jorge Rivera και τη 45χρονη σύζυγό του Dagmarie Aponte Iturrino, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Όπως φαίνεται στο βίντεο, αρχικά το ζευγάρι ζητά εξηγήσεις από τη φύλακα, η οποία την περασμένη Τρίτη (19.11.24) άσκησε δίωξη στο παιδί τους για ξυλοδαρμό σε βάρος συμμαθήτριάς του.

Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ τους, με τους γονείς του παιδιού που κατηγορείται για την επίθεση να επιτίθενται φραστικά στη φύλακα του σχολείου.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε δευτερόλεπτα αργότερα με την μητέρα του μαθητή να σπρώχνει την αστυνομικό και τον πατέρα του να τη γρονθοκοπεί στο πρόσωπο.

School deputy gets attacked by parents in Florida



According to Volusia County Sheriff’s office: Body camera footage captured an incident at Deltona Middle School on Tuesday, November 19, 2024, where parents assaulted a School Resource Deputy. Jorge Rivera and his wife, Dagmarie… pic.twitter.com/2GTumI9yfq