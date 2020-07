Μία παρουσιάστρια τηλεοπτικού σταθμού στη Φλόριντα διαγνώστηκε με καρκίνο όταν μία παρατηρητική τηλεθεατής τής έστειλε το πιο σημαντικό email της ζωής της.

Η Βικτόρια Πράις, ερευνήτρια – ρεπόρτερ του καναλιού WFLA στην Τάμπα της Φλόριντα ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης του όγκου του θυρεοειδή της, αλλά και μερικών λεμφαδένων της.

https://www.instagram.com/p/CBojTyTpQzd/?utm_source=ig_embed

Όλα άρχισαν τον Ιούνιο όταν μία γυναίκα είδε την Βικτόρια Πράις στην εκπομπή και παρατήρησε ένα ύποπτο λίπωμα στον λαιμό της. Αμέσως η τηλεθεατής έστειλε στην δημοσιογράφο ένα email, που ανέφερε:

“Γεια. Μόλις σε είδα στις ειδήσεις. Με ανησύχησε ο όγκος στο λαιμό σου. Σε παρακαλώ, τσέκαρε τον θυρεοειδή σου. Μου θυμίζει τον δικό μου λαιμό, και στην περίπτωσή μου εξελίχθηκε σε καρκίνο. Να προσέχεις”. Μάλιστα, η δημοσιογράφος “πόσταρε” το μήνυμα για να το δουν όλοι οι ακόλουθοί της.

Μετά από αυτήν την παρότρυνση, η Βικτόρια υποβλήθηκε στις αναγκαίες εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν την ανησυχία της τηλεθεατή: Η Πράις είχε καρκίνο στον θυρεοειδή και αυτός επεκτεινόταν στους λεμφαδένες της.

“Αν δεν είχα πάρει ποτέ αυτό το email, ποτέ δεν θα τηλεφωνούσα στον γιατρό μου. Ο καρκίνος θα συνέχιζε να επεκτείνεται. Είναι μια τρομακτική σκέψη”, έγραψε η ρεπόρτερ.

“Πάντα θα είμαι ευγνώμων στη γυναίκα που μπήκε στον κόπο να μου γράψει. Δεν είχε απολύτως καμία υποχρέωση, αλλά το έκανε”, σημείωσε γεμάτη ευγνωμοσύνη.

Η Βικτόρια Πράις θα πάρει άδεια για την απαραίτητη μετεγχειρητική αποθεραπεία και για να βεβαιωθεί ότι όλα πήγαν καλά.

https://www.instagram.com/p/CBwIFUyJFmw/

“Ως δημοσιογράφος, ήμουν σε πλήρεις ρυθμούς από την έναρξη της πανδημίας”, είπε. “Ατελείωτες βάρδιες σε έναν ατελείωτο κύκλο ειδήσεων. Προσαρμογή στην απομακρυσμένη ροή εργασίας και στην περίπτωσή μου, ένας νέος ερευνητικός ρόλος. Καλύπταμε την πιο σημαντική ιστορία υγείας του αιώνα, αλλά η υγεία μου ήταν το πιο μακρινό στη δικό μου μυαλό”.

https://www.instagram.com/p/CDAM4AhpuXb/

Η Πράις έστειλε email στον “φύλακα άγγελό” της, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.

Τελείωσε το tweet της γράφοντας: “Ο κόσμος είναι ένα δύσκολο μέρος αυτές τις μέρες. Μην ξεχάσετε να φροντίσετε τον εαυτό σας. Φροντίστε ο ένας τον άλλον. Σας αγαπώ όλους και θα σας δω σύντομα”.

A bit of ~personal news~ to share.



Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.



I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM