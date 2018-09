Ήξερε μόνο το μικρό της όνομα. Για να ξαναβρεί τη νεαρή γυναίκα που είχε γνωρίσει την προηγούμενη ημέρα, ένας Καναδός φοιτητής έστειλε ένα μήνυμα και στις 246 Νικόλ του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι. Και εκείνες κατέληξαν να γίνουν φίλες.

«Πλέον έχουμε ένα δίκτυο από Νικόλ«, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νικόλ Μαναόγκ, φοιτήτρια στο τμήμα Επικοινωνίας.

Ο Κάρλος Ζετίνα, φοιτητής στο ίδιο πανεπιστήμιο στην Αλμπέρτα, γνώρισε τη Νικόλ Τούτενελ το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου. Καθώς δεν γνώριζε το επώνυμό της, έστειλε ένα e-mail σε όλες τις Νικόλ, με τον τίτλο «Σε συνάντησα χθες το βράδυ και μου έδωσες λάθος τηλέφωνο«.

Για κακή του τύχη, η Τούτενελ είναι Ολλανδή και βρίσκεται στον Καναδά στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγής. Για τον λόγο αυτό, δεν διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι. Οι άλλες Νικόλ όμως άρχισαν σχεδόν αμέσως να ανταλλάζουν μεταξύ τους εκατοντάδες μηνύματα. Κι αφού συνέχισαν την κουβέντα, χωρίς τον Κάρλος, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισαν τελικά να συναντηθούν μεταξύ τους.

«Δημιουργήσαμε μια σελίδα στο Facebook για όλες μας (τις… Νικόλ) και μιλούσαμε. Είναι ωραίο που η τεχνολογία μας επέτρεψε να γνωριστούμε», είπε η Νικόλ Ρατγκέμπερ, φοιτήτρια στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών.

Ήδη από το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, πολλές Νικόλ συναντήθηκαν σε ένα μπαρ κοντά στο πανεπιστήμιο, στη συνοικία Κένσινγκτον του Κάλγκαρι. Παρούσες, όχι μόνο φοιτήτριες, αλλά και καθηγήτριες και υπάλληλοι του πανεπιστημίου. «Όταν έστειλε το μήνυμα ο Κάρλος, δεν έκανε καμία διάκριση, επομένως το έλαβαν όλες«, εξήγησε η Νικόλ Ντιγκρέ, μια από τις φοιτήτριες που δημιούργησαν τη σελίδα «Η χθεσινοβραδινή Νικόλ».

Some dude emailed every Nicole at U of C to try to find the girl he met last night and instead they formed a girl gang and I am legit DYING @ucalgary #nicolefromlastnight pic.twitter.com/ql4sxuBADQ

— sarah jurassic park (@ParisEsther) September 8, 2018