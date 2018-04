Αν φοράτε κάποιο από αυτά τα αρώματα, μην κάνετε βόλτες στην φύση!

Οι κάμερες-παγίδες χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες για να καταγράψουν φωτογραφίες σπάνιων ζώων, καθώς και για να συλλέγουν δείγματα από τρίχωμα και DNA για έρευνα. Το άρωμα, αν και δεν είναι το μοναδικό που δοκιμάστηκε για να δελεάσει τα άγρια αιλουροειδή, έχει αποδειχθεί ασύγκριτο με άλλα για την προσέλκυση των τζάγκουαρ, ίσως επειδή έχει ως βάση το musk που περιέχει ζωικά συστατικά (ουσία που παράγεται από έναν αδένα των ενήλικων αρσενικών ελαφιών musk). Επιστήμονες στον ζωολογικό κήπο του Μπρονξ στη Νέα Υόρκη πειραματίζονται με περισσότερα από 23 διαφορετικά αρώματα και δοκιμάζουν αν προσελκύουν τα ζώα.

Ποια αρώματα κράτησαν περισσότερο τα ζώα

Το άρωμα της Revlon Charlie κράτησε τα ζώα κοντά στην κάμερα-παγίδα 15,5 δευτερόλεπτα, το άρωμα της Estée Lauder Beautiful απέσπασε την προσοχή αιλουροειδών για δύο δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο, το L’Air du Temps, Nina Ricci κράτησε την προσοχή των ζώων για 10,4 λεπτά. Και το Obsession for Men είναι στην κορυφή των 23 αρωμάτων, καθώς τα ζώα έμειναν στην κάμερα -παγίδα για 11,1 λεπτά.«Μόλις τώρα αρχίζουμε να αποκτάμε μία ιδέα για το πώς συμπεριφέρονται τα τζάγκουαρ στο περιβάλλον τους» δήλωσε στη Wall Street Journal ο Ρόαν Μπάλας ΜακΝαμπ, διευθυντής προγραμμάτων της Εταιρείας Διατήρησης της Άγριας Ζωής, (Society of Conservation Wildlife) στη Γουατεμάλα. «Προτού χρησιμοποιήσουμε το Obsession for Men, δεν ήμασταν σε θέση να έχουμε αυτές τις εικόνες καθόλου». Οι ερευνητές σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το άρωμα και σε άλλες προστατευόμενες ζώνες στη Βενεζουέλα, τη Νικαράγουα, τη Βολιβία, το Περού και το Εκουαδόρ. Αν και πολλοί ερευνητές αγοράζουν το άρωμα όταν ταξιδεύουν στις περιοχές ερευνητικού ενδιαφέροντος, η Εταιρεία Διατήρησης της Άγριας Ζωής αποδέχεται επίσης δωρεές του κλασσικού ανδρικού αρώματος για να βοηθηθεί στην έρευνά της.