Φωτιά στην Ισπανία: Οι πυροσβέστες παλεύουν με 20 πυρκαγιές – Η ΕΕ κινητοποιεί εναέριες και επίγειες δυνάμεις

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενεργοποιηθεί φέτος περισσότερες φορές από ότι το 2024, καθώς η κλιματική κρίση αλλάζει τα δεδομένα της αντιπυρικής περιόδου σε ολόκληρη την Ευρώπη με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται καθημερινά φωτιές. Η ΕΕ βιώνει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι λόγω των πυρκαγιών, με την Ισπανία να βρίσκεται στον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν έναν εξαιρετικά επικίνδυνο συνδυασμό πυρομετεωρολογικών συνθηκών, ειδικά στον μεσογειακό νότο. Περίπου 20 επικίνδυνες φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα (18.08.2025) στην Ισπανία, η οποία τις προηγούμενες ημέρες υποχρεώθηκε να ζητήσει για πρώτη φορά τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ενώ παράλληλα έχει κινητοποιήσει 1.900 στρατιώτες ώστε να υποστηρίξουν το έργο των πυροσβεστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καμένες εκτάσεις στην Ισπανία έχουν ξεπεράσει τα 1,4 εκατομμύρια στρέμματα από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus, ενώ τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις φωτιές των τελευταίων ημερών, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σε μία ένδειξη του μεγέθους και του εύρους της κρίσης, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενεργοποιηθεί φέτος περισσότερες φορές από ότι το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες των «Financial Times».

4 πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Γαλλία και την Ιταλία, 4 ελικόπτερα από τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ολλανδία και επίγειες δυνάμεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία έχουν κινητοποιηθεί ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ισπανία, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία είναι πιθανώς η μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γαλικία, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές.

«Μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Δυστυχώς, ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας», προσέθεσε.

«Η σαφής απάντηση για την εμφάνιση πυρκαγιών αυτής της κλίμακας τώρα, είναι ότι η κλιματική έκτακτη ανάγκη που μαστίζει τον κόσμο επιταχύνεται, γίνεται πιο σοβαρή και πιο συχνή, ειδικά σε μέρη όπως η Ιβηρική χερσόνησος», πρόσθεσε ο Σάντσεθ.

Η νότια Ευρώπη και η μεσογειακή λεκάνη βιώνουν μία από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ, με την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Σλοβακία και τις βαλκανικές χώρες να μάχονται τις φλόγες που συμπίπτουν με επαναλαμβανόμενες καύσωνες.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη ενισχύσει τις πυροσβεστικές τους δυνατότητες ως απάντηση στην αύξηση των κινδύνων που προκύπτουν από την υπερθέρμανση του πλανήτη, ωστόσο, η εξάπλωση των πρόσφατων πυρκαγιών έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές τους, υπογραμμίζουν οι FT.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον κόσμο, ξεπερνώντας τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980, και ειδικά η Μεσόγειος αποτελεί περιοχή υπερθέρμανσης.

«Οι καύσωνες γίνονται όλο και πιο έντονοι και συχνότεροι λόγω της κλιματικής αλλαγής, πράγμα που σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί άμεσα τις πυρκαγιές. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς οι παρατεταμένες συνθήκες ζέστης και ξηρασίας κάνουν τις πυρκαγιές πιο έντονες και πιο δύσκολο να ελεγχθούν», σημείωσε στους FT ο Akshay Deoras, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Επιστημών και στο Τμήμα Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ.