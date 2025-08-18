Φωτιές στην Ισπανία: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του – Στους 4 οι νεκροί

Νεκρός είναι ένας πυροσβέστης στη βορειοδυτική Ισπανία έπειτα από δυστύχημα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της περιφέρειας Καστίλλη και Λεόν, ανεβάζοντας σε τέσσερις τον αριθμό των νεκρών από τις φωτιές που μαίνονται στη χώρα εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, ενώ πριν από λίγες ημέρες και ένας εθελοντής πυροσβέστης, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των τοπικών αρχών ο πυροσβέστης σκοτώθηκε σε δυστύχημα όταν η αυτοκινητοπομπή στην οποία συμμετείχε το όχημα που βρισκόταν, απομακρυνόταν από το μέτωπο πυρκαγιάς και βρέθηκε σε δασικό δρόμο με μεγάλη κλίση.

«Για άγνωστους λόγους το όχημα πλησίασε σε ανάχωμα και ανατράπηκε, πέφτοντας σε απότομη πλαγιά», πρόσθεσαν οι αρχές.

Terrible forest fire in El Bierzo, León Province, Spain (17.08.2025) pic.twitter.com/P3FWXR56rb — Disaster News (@Top_Disaster) August 17, 2025

Wildfire Update from Spain – A Blaze Bigger Than Cornwall’s Countryside!



Good morning everyone,



The latest world wildfire news takes us to Spain, where another massive forest fire has broken out. This time it’s in Llamas de la Cabrera–Yeres (Province of León), and the… pic.twitter.com/BMeQV7Ryzk — Kernow Weather Team (@KWTWeather) August 17, 2025

Terrifying forest fire in Oencia, León Province, Spain (17.08.2025)



Video: Jorge Monroy pic.twitter.com/ix4r1WNLig — Disaster News (@Top_Disaster) August 17, 2025

Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία και 1.570.000 από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Μπροστά στο εύρος των καταστροφών που έχουν προκαλέσει στην Ισπανία οι πυρκαγιές ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την Κυριακή «ένα εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη».