Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (17.08.2022) μετά από φωτιά που ξέσπασε στο Λονδίνο, και συγκεκριμένα κοντά στο London Bridge. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει και στην εκκένωση κάποιων κτιρίων.

Η τεράστια φωτιά, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους σταθμούς London Bridge και Waterloo East. Οι Αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους, καθώς οι πυκνοί καπνοί έχουν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο μαγαζί στην οδό Union Street, στο Southwark. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά έχει επεκταθεί σε πάρκινγκ με ηλεκτρικά αυτοκίνητα που βρίσκεται στην περιοχή. «Δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το σιδηροδρομικό δίκτυο Rail Kent & Sussex.

The fire under the railway arches in #Southwark is now under control but crews will remain on scene. There are currently no reports of any injuries. Our fire investigators will now begin their investigation into the cause of the blaze https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/v26jwdc0yC ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 17, 2022

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν κάτω από τον δρόμο που περνάει κάτω από την σιδηροδρομική γέφυρα, στον οποίο υπάρχουν κάποια οχήματα.

Δείτε βίντεο:

Coming out of London Bridge and a fire spread onto the tracks pic.twitter.com/jSbc3r2PYT — Cokes (@cokes_xxx) August 17, 2022

🚨A look at the large fire in railway arches in Southwark near London Bridge



Follow updates here: https://t.co/4NdbC7mFoE pic.twitter.com/14OU4pIpce — Evening Standard (@EveningStandard) August 17, 2022

JUST IN 🚨 Massive fire forces London Bridge station to close near Southwark area, buildings evacuated: authorities



pic.twitter.com/kX1HBuKzI5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 17, 2022

«Ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο και μετά είδαμε καπνό να ανεβαίνει από παντού μαζί με μια επιβλαβή, τοξική μυρωδιά» ανέφερε στο Metro.co.uk ένας άνδρας που βρίσκονταν στο σημείο. «Εκκενώσαμε -μαζί με όλους τους άλλους το εστιατόριο- και είδαμε μέρος ενός κτιρίου να καίγεται. «Δεν ξέρω από πού προήλθε η φωτιά, αλλά σίγουρα ακούστηκε ένας δυνατός ήχος και ερείπια που το έκαναν να φαίνεται σαν να υπήρχε κάποια έκρηξη», πρόσθεσε.

There are now 10 fire engines and around 70 firefighters tackling the fire at the railway arches in #Southwark. The blaze is producing heavy smoke and those living or working in the local area are advised to keep their windows and doors closed https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/1GB3clUFAJ — London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2022

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί Southwark και London Bridge έκλεισαν, ενώ επιπτώσεις από την πυρκαγιά έχουν υποστεί και τα τρένα της γραμμής Jubilee.

Δείτε βίντεο:

Travel chaos as massive fire forces London Bridge station to close as locals told to keep windows and doors closed pic.twitter.com/T2OQRilc4k — The Sun (@TheSun) August 17, 2022