Φωτογραφία – ντοκουμέντο: Άντριου και Μάντελσον με λευκά μπουρνούζια δίπλα από τον Επστάιν

Μια φωτογραφία που δείχνει τον πρώην πρίγκιπα Άντριου και τον Πίτερ Μάντελσον μαζί με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν ήρθε στο φως. Πρόκειται για την πρώτη εικόνα στην οποία εμφανίζονται και οι τρεις άνδρες μαζί και δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο των «αρχείων Επστάιν» από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Στη φωτογραφία, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, φαίνονται να φορούν λευκά μπουρνούζια, ενώ ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν φορά πουκάμισο και λευκό παντελόνι.

Οι τρεις άνδρες κάθονται γύρω από ένα ξύλινο τραπέζι, με κούπες διακοσμημένες με την αμερικανική σημαία τοποθετημένες μπροστά τους. Δεν αναφέρεται ούτε η ακριβής ημερομηνία ούτε το σημείο όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία.

BREAKING: A new photo of Epstein, Andrew, and Mandelson has been released from the files, the first known image of the three pictured together.



Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για πιθανή κακοδιαχείριση δημόσιου αξιώματος λόγω των διασυνδέσεών τους με τον Επστάιν, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ συνεχίζεται η έρευνα.