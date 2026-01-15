Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 ετών

Σε ηλικία 48 ετών πέθανε η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι, γνωστή ως «Μπίμπι», λίγους μόλις μήνες μετά τη δημόσια αποκάλυψη της ύπαρξής της στη βιογραφία του εμβληματικού τραγουδιστή των Queen. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, αποκαλύπτοντας ότι έδινε επί χρόνια μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης.

Η ύπαρξη της κόρης του Φρέντι Μέρκιουρι, του θρυλικού frontman των Queen, κρατήθηκε κρυφή επί 48 χρόνια – μακριά από τη δημόσια εικόνα του. Η ύπαρξή της ήταν γνωστή μόνο στον πολύ στενό του κύκλο, στους γονείς, την αδελφή του, στα μέλη του γκρουπ και στον έρωτα της ζωής του, τη Mary Austin.

Σύμφωνα με αποκάλυψη της Daily Mail, ο Φρέντι Μέρκιουρι αποκαλούσε την κόρη του «Bibi», αλλά και «trésor» και «little froggie», εκφράζοντας με τρυφερότητα τη βαθιά, αλλά μυστική σχέση τους. Όπως αναφέρει η συγγραφέας Λέσλι-Αν Τζόουνς, η οποία αποκάλυψε την ύπαρξή της στο βιβλίο Love, Freddie που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, ο frontman των Queen είχε γράψει αρκετά τραγούδια εμπνευσμένα από εκείνη.

Μεταξύ αυτών φέρονται να είναι τα κομμάτια «Bijou» και «Don’t Try So Hard», τα οποία, όπως υποστηρίζει η Τζόουνς, είχαν έντονο προσωπικό χαρακτήρα και απευθύνονταν στη Μπίμπι.

Η συγγραφέας έχει επίσης δηλώσει ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία DNA που επιβεβαιώνουν ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν ο βιολογικός της πατέρας, αποτέλεσμα μιας μυστικής σχέσης που είχε το 1976.

Το βιβλίο «Love, Freddie» περιγράφει λεπτομερώς πώς η «σύλληψη» του παιδιού έγινε τυχαία κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής περιπέτειας που είχε ο Μερκιουρι με τη σύζυγο ενός στενού φίλου του, το 1976.

Η 48χρονη κόρη του, ζούσε στην Ευρώπη όπου εργαζόταν ως γιατρός. Η γυναίκα διηγηθηκε την ιστορία της στη βιογράφο της ροκ, Lesley-Ann Jones.