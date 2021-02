Φρίκη: Νταντά κακοποιούσε σεξουαλικά βρέφος και έστελνε βίντεο στον παιδόφιλο εραστή της (pics)

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης ενός βρέφους, μόλις 18 μηνών, από την νταντά του στην Βρετανία. Μάλιστα, η 29χρονη έστελνε και βίντεο με τα όσα έκανε στο παιδάκι στον παιδόφιλο σύντροφό της…

Η Paige Poole και ο Ross Kingsland, σύμφωνα με την Daily Mail, γνωρίστηκαν σε site με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Το φρικτό περιστατικό στην πόλη του Έξετερ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αποκαλύφθηκε όταν ο Ross Kingsland συνελήφθη για διαφορετική υπόθεση πορνογραφίας και στην κατοχή του βρέθηκαν φωτογραφίες από το μόλις 18 μηνών βρέφος.

Οι φωτογραφίες του βρέφους κινητοποίησαν τις βρετανικές Αρχές και γρήγορα έφθασαν στα ίχνη της 29χρονης Paige Poole, με τους γονείς του βρέφους να παθαίνουν σοκ από τις αποκαλύψεις για την νταντά τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 29χρονη νταντά και ο 44χρονος φίλος συνελήφθησαν με την κατηγορία της παιδεραστίας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ross Kingsland, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, είχε καταδικαστεί στο παρελθόν 12 φορές για σεξουαλικά εγκλήματα.

