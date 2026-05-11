Κόουλ Άλεν: Αθώος δήλωσε ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας πορτοκαλί στολή κρατουμένου και δεμένος με χειροπέδες στα χέρια και τα πόδια
«Αθώος» δήλωσε ο Κόουλ Τόμας Άλεν που κατηγορείται για την επίθεση με πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα καθώς και για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, ο δράστης των πυροβολισμών που σκόρπισε τον τρόμο στο Χίλτον, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ και την σύζυγό του Μελάνια, εμφανίστηκε τη Δευτέρα (11.05.2026) στο δικαστήριο φορώντας πορτοκαλί φόρμα κρατουμένου και δεμένος με χειροπέδες στα χέρια και τα πόδια.

Ο Άλεν δεν μίλησε κατά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία, με έναν από τους δικηγόρους του να δηλώνει αθώος εκ μέρους του.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του ζήτησαν από τον ομοσπονδιακό δικαστή Τρέβορ ΜακΦάντεν να αποκλείσει τουλάχιστον δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης από την άμεση εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να θεωρηθούν θύματα ή μάρτυρες, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων.

Ο δικαστής δεν έλαβε άμεσα απόφαση επί του αιτήματος, αλλά κάλεσε τους δικηγόρους του Άλεν να εξηγήσουν περαιτέρω το εύρος του αιτήματος εξαίρεσης.

Κατά την επίθεση της 25ης Απριλίου στο ξενοδοχείο Washington Hilton, ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών δέχθηκε μία σφαίρα στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε στην πρόωρη λήξη μιας από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο 31χρονος Άλεν, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, τραυματίστηκε κατά το συμβάν, χωρίς ωστόσο να έχει δεχθεί πυροβολισμό.

Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 29 Ιουνίου.

