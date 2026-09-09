Γαλλία: Ανείπωτη τραγωδία με βρέφος ενός έτους που πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη

Απίστευτο δράμα στη Γαλλία, με ένα μωρό μόλις 1 έτους να εντοπίζεται νεκρό μέσα σε κουβά με νερό και χλωρίνη.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (07.09.2026) μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Γαλλία. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Le Parisien, το μωρό βρέθηκε «με το κεφάλι βυθισμένο μέσα στον κουβά».

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Οι γονείς ήταν στο σπίτι, ωστόσο, όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ήταν ήδη αργά.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν να επαναφέρουν το παιδί, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πατέρας ήταν εκείνος που βρήκε το παιδί μέσα στον κουβά.

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Drame à Bobigny : un enfant d’un an a été retrouvé noyé dans un seau d’eau contenant de la Javel ce lundi midi.



Il n'a malheureusement pas pu être ranimé ➡️ https://t.co/YGfU6ggjsV pic.twitter.com/henepoR3to — Le Parisien (@le_Parisien) September 8, 2026

Ο ίδιος υπέστη ισχυρό σοκ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τη διερεύνηση των αιτίων του θανάτου, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Η Le Parisien επισημαίνει ότι τέτοιου είδους συμβάντα με πολύ μικρά παιδιά δεν είναι σπάνια.

Τα νήπια έλκονται από το νερό, μπορούν να κινηθούν πολύ γρήγορα και, σε περίπτωση πτώσης μέσα σε δοχείο, ενδέχεται να πνιγούν χωρίς να προλάβουν να φωνάξουν ή να τραβήξουν την προσοχή των ενηλίκων.