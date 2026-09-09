Κόσμος

Σφοδρή επίθεση της Ουκρανίας στην Νοβοροσίσκ της Ρωσίας με 4 νεκρούς – Drones χτύπησαν επιχειρήσεις και κτίρια

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέρριψε 596 ουκρανικά drones πάνω από περίπου δέκα περιφέρειές της και την Κριμαία
Ρωσία ουκρανία
Flames rise following a Ukrainian drone attack, amid the Russia-Ukraine conflict, in Novorossiysk, Krasnodar Krai, Russia / SOCIAL MEDIA/via REUTERS
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Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε επίθεση της Ουκρανίας με drones εναντίον της πόλης Νοβοροσίσκ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Βενιαμίν Κοντρατίεφ, με τις επιθέσεις να ξεκινάνε και πάλι μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχειρίας που είχε ανακοινώσει ο Πούτιν. Πρώτα η Ρωσία επιτέθηκε σε πολυκατοικίες στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, άλλοι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση της Ουκρανίας στο Νοβοροσίσκ, μια πόλη που γίνεται συχνά στόχος ουκρανικών πληγμάτων και αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας και σιτηρών, μεταξύ άλλων.

«Οι στρατιωτικοί μας απώθησαν στη διάρκεια της νύκτας μια μαζική επίθεση με εχθρικά drones εναντίον της επαρχίας, η Νοβοροσίσκ ήταν η πόλη που επλήγη περισσότερο», σχολίασε ο Κοντρατίεφ στο Telegram.

Ο δήμαρχος της πόλης Αντρέι Κραβτσένκο είχε επισημάνει λίγο νωρίτερα ότι συντρίμμια drones έπεσαν στον χώρο πολλών επιχειρήσεων και κοντά σε ένα ακατοίκητο κτίριο.

Συνολικά η Ρωσία ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέρριψε 596 ουκρανικά drones πάνω από περίπου δέκα περιφέρειές της και την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Από την πλευρά του ο στρατός της Ουκρανίας επεσήμανε ότι έπληξε και στρατιωτικά πλοία στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τον διοικητή της μονάδας drones Ρόμπερτ Μπρόβντι.

Ο Μπρόβντι πρόσθεσε ότι μεταξύ των πλοίων που «χάθηκαν» στη βάση ήταν και πυραυλοφόρα, αν και δεν διευκρίνισε πόσα πλοία χτυπήθηκαν.

Οι συνομιλίες του Σαββατοκύριακου

Οι διπλωματικές προσπάθειες, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονταν εδώ και καιρό σε τέλμα. Ωστόσο το σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Μόσχα και το Κίεβο.

Στη συνέχεια, χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκαν με «εξαιρετική ειλικρίνεια», όπως σχολίασε το Κρεμλίνο, στον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι οι Ρώσοι, οι Ουρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενδέχεται να συναντηθούν μέσα στον Σεπτέμβριο για να συζητήσουν την πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Όμως η Μόσχα εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική, εκτιμώντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για να μιλήσει συγκεκριμένα για μια τέτοια συνάντηση.

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