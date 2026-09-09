Το Ισραήλ δίνει διορία 7 ημερών στους Βρετανούς διπλωμάτες της Ιερουσαλήμ να εγκαταλείψουν τη χώρα

Τριάντα μέρες διορία δίνει το Ισραήλ στη Βρετανία, για να κλείσει το προξενείο της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ όσοι εργάζονται σε αυτό έχουν μόλις μία εβδομάδα περιθώριο να εγκαταλείψουν τη χώρα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ένας ισραηλινός αξιωματούχος και πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι εκπρόσωποι της Βρετανίας που είναι αποσπασμένοι στο Ισραήλ σε μια υπό αμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα, καθώς και οι βρετανοί διπλωμάτες που έχουν έδρα τη Ραμάλα, πρέπει να αναχωρήσουν μέσα σε επτά ημέρες, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

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Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι η Βρετανία πρέπει να κλείσει το προξενείο της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο είναι διαπιστευμένο στην Παλαιστινιακή Αρχή, ως απάντηση στην επιβολή από τη Βρετανία κυρώσεων στους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σημειώνεται πως η Βρετανία και το Ισραήλ έχουν έρθει σε σοβαρή διπλωματική σύγκρουση εξαιτίας της επέκτασης των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη: το Λονδίνο κατηγορεί Ισραηλινούς εποίκους ότι εκτοπίζουν Παλαιστινίους από τις περιοχές όπου ζουν και, χαρακτηρίζοντας αυτές τις πρακτικές «εθνοκάθαρση» και «αναγκαστικό εκτοπισμό». Έτσι η Βρετανία επέβαλε μέτρα που απαγορεύουν την εισαγωγή προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς και στοχεύουν συγκεκριμένους εποίκους, εταιρείες και πρόσωπα που συμμετέχουν στην επέκτασή τους.

Εκτός από τη Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς είπαν επίσης ότι θα απαγορεύσουν τις εισαγωγές προϊόντων από τους οικισμούς.

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Η κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία ανέμενε τις κυρώσεις, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την απάντησή της στις χώρες που προσυπέγραψαν την ενέργεια της Βρετανίας, είπαν τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Όλες οι πηγές μίλησαν με την προϋπόθεση να μην κατονομασθούν.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η Γαλλία και η Σουηδία, οι οποίες υποστήριξαν την ενέργεια της Βρετανίας, έχουν επίσης προξενεία στην Ιερουσαλήμ που είναι διαπιστευμένα στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Το Ισραήλ είχε κατά το παρελθόν υποχρεώσει να κλείσουν διπλωματικά γραφεία στη Ραμάλα, τη διοικητική πρωτεύουσα της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο Καναδάς έχει γραφείο στη Ραμάλα.