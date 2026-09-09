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Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ ως αντίποινα για το μπαράζ επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης

Το CNN αναφέρει ότι το πλοίο «Riesco» βυθίστηκε από τα αμερικανικά πλήγματα που του προξένησαν φωτιά - Ιρανικές επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία
Tο πλοίο «Riesco» που βυθίστηκε από τα αμερικανικά πλήγματα
Tο πλοίο «Riesco» που βυθίστηκε από τα αμερικανικά πλήγματα
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Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στον Κόλπο του Ομάν με τον αμερικανικό στρατό να χτυπά και να καταστρέφει πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου στην περιοχή του Κόλπου και μάλιστα ένα βυθίστηκε.

Τα πληρώματα των ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων ειδοποιήθηκαν από τον αμερικανικό στρατό να εγκαταλείψουν τα πέντε σκάφη πριν βομβαρδιστούν από αέρος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν πέντε δεξαμενόπλοια του IRGC στον Κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για τα M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 και M/T Riesco καθώς και το M/T Derya, κοντά στο νησί Χαργκ.

Το CNN αναφέρει ότι το πλοίο «Riesco» βυθίστηκε από τα αμερικανικά πλήγματα που του προξένησαν φωτιά.

Πρόκειται για κίνηση που ήρθε σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ τις τελευταίες δυο ημέρες. Κατά την ίδια πηγή, κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.

Μια παρόμοια επίθεση σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η CENTCOM κατέστρεψε τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια αφότου το IRGC επιχείρησε να στοχεύσει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενους πυραύλους, μια επίθεση που, όπως δήλωσε, απέτυχε.

Αντίποινα από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (09.09.2026) επιτέθηκαν εναντίον δυο σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και οκτώ πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, σε αντίποινα για αμερικανική επίθεση η οποία έβαλε στο στόχαστρο πέντε ιρανικά τάνκερ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι επιτέθηκε επίσης εναντίον 10 πλοίων καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν Το Στενά του Ορμούζ μέσω «απαγορευμένης και ανασφαλούς» διαδρομής με αμερικανική «υποστήριξη».

Παράλληλα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Αζράκ, στην Ιορδανία, σε αντίποινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που διεξήγαγε ο στρατός των ΗΠΑ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Στο πλαίσιο (…) επιχείρησης για να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος, εγκαταστάσεις συντήρησης και επιδιόρθωσης, ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών, χτυπήθηκαν, καταφέρνοντας βαριές ζημιές» στον «εχθρό», ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο.

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