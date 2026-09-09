Ο Τραμπ πανηγυρίζει την νίκη του AfD: «Αληθινά μεγάλη βραδιά για το Κόμμα στη Γερμανία»

Η ακροδεξιά επικράτησε στις εκλογές στο ομόσπονδο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη Γερμανία με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει για μια μεγάλη βραδιά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απέφυγε να αναφέρει ονομαστικά το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), αλλά το φωτογράφισε δείχνοντας την ικανοποίησή του για την νίκη του.

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«Ουάου! Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους σιχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο, και δεν θα το ανεχτούν πλέον! MGGA», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Αυτό το τελευταίο ακρώνυμο προσαρμόζει το δικό του βασικό προεκλογικό σύνθημα στην περίσταση — «Make Germany Great Again» («ας ξαναδώσουμε στη Γερμανία το μεγαλείο της»).