Κόσμος

Γαλλία: Καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ «χτύπησε» τη χώρα – 13 περιοχές σε κίτρινο συναγερμό

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, στο Παρίσι ο υδράργυρος ξεπέρασε το Σάββατο για πρώτη φορά φέτος τους 30° Κελσίου, φτάνοντας τους 31,9° Κελσίου
Καύσωνας
Παρατεταμένος καύσωνας πλήττει την Γαλλία (EPA/MOHAMMED BADRA)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αντιμέτωπη με έναν πρωτοφανή για την εποχή καύσωνα έχει έρθει η Γαλλία, όπου χθες Κυριακή καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, ενώ υπήρξε και ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι.

Ο δρομέας στον αγώνα στο Παρίσι πέθανε και περίπου δέκα δρομείς σε έναν άλλο αγώνα σε προάστιο του Παρισιού διακομίστηκαν εκτάκτως σε νοσοκομεία εξαιτίας της αφόρητης ζέστης, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, στο Παρίσι ο υδράργυρος ξεπέρασε το Σάββατο για πρώτη φορά φέτος τους 30° Κελσίου, φτάνοντας τους 31,9° Κελσίου.

Αυτό το «πρώιμο και αξιοσημείωτο κύμα καύσωνα», σύμφωνα με το Météo-France, οφείλεται σε έναν «θερμικό θόλο» πάνω από τη Γαλλία, μια περιοχή υψηλής πίεσης που παγιδεύει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.  το οποίο αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω σήμερα.

Συνολικά 13 περιοχές στη δυτική Γαλλία έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα, το πρώτο επίπεδο συναγερμού, για πρώτη φορά για τον μήνα Μάιο από το 2004, όταν δημιουργήθηκε το σύστημα αυτό. Χθες οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30° Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το Météo-France, τα ρεκόρ για τον μήνα Μάιο καταρρίφθηκαν την Κυριακή σε τουλάχιστον δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτού στη Βρέστη στη δυτική Γαλλία, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 29,8°C, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μαΐου του 2017. Σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν ως τους 35°C στη δυτική Γαλλία.

Όπως επεσήμανε το Météo-France, αυτό το πρώιμο κύμα καύσωνα «θα έχει διάρκεια» και θα μπορούσε να επιμείνει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων. Αυτοί οι καύσωνες αναμένεται να γίνουν πιο συχνοί, μεγαλύτεροι σε διάρκεια και πιο έντονοι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
103
96
83
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νίκη για τους φοιτητές στην Τουρκία που άνοιξαν το Πανεπιστήμιο Bilgi και ανέτρεψαν την απόφαση Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος είχε αποφασίσει να κλείσει το εμβληματικό πανεπιστήμιο, κάτι που δεν του επέτρεψαν να υλοποιήσει οι φοιτητές οι οποίοι τα έβαλαν με την αστυνομία και υπερασπίστηκαν το πανεπιστήμιο τους
πανεπιστήμιο τουρκία
«Σκληρό παζάρι» ΗΠΑ με Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου – Η απομόνωση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ «μπλοκάρει» τις διαπραγματεύσεις
Αν και οι δύο χώρες φαίνεται πως είναι κοντά σε συμφωνία, οι διαφωνίες και οι αντιφάσεις παραμένουν - Τι περιλαμβάνει το ειρηνευτικό σχέδιο σύμφωνα με το CNN
Τεχεράνη
Newsit logo
Newsit logo