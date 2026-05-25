Τουρκία: Νίκη για τους φοιτητές που άνοιξαν το Πανεπιστήμιο Bilgi και ανέτρεψαν την απόφαση Ερντογάν

Ανοίγει ξανά τις πόρτες του το εμβληματικό πανεπιστήμιο Bilgi στην Τουρκία του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Μετά από μεγάλες διαδηλώσεις των φοιτητών εδώ και αρκετές ημέρες ο Ερντογάν «έχασε» και το πανεπιστήμιο άνοιξε ξανά μετά από απόφαση που δημοσιεύθηκε απόψε (25/5/2026) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε εκδώσει προεδρικό διάταγμα για να μπει «λουκέτο» στο γνωστό Πανεπιστήμιο Bilgi στην πρωτεύουσα της Τουρκίας με αφορμή να αποτέλεσε η έρευνα που είχε γίνει κατά της εταιρείας που το διαχειρίζεται και η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη.

Όπως αναφέρεται στην τελική απόφαση επαναλειτουργίας του πανεπιστημίου, «αποφασίστηκε, κατόπιν αιτήματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το ‘Αρθρο 11 του Νόμου περί Ανώτατης Εκπαίδευσης αριθ. 2547, να καταργηθεί το Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 11384 της 21/5/2026 σχετικά με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Πανεπιστημίου Istanbul Bilgi, στο οποίο είχε διοριστεί επίτροπος».

Οι ασταμάτητες διαδηλώσεις των φοιτητών

Μετά όμως από την αντίδραση πολλών από τους 20.000 φοιτητές που είχε το πανεπιστήμιο οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να εναντιωθούν στην κίνηση του προέδρου, το πανεπιστήμιο θα ανοίξει και πάλι.

Οι φοιτητές ξεκίνησαν κινητοποιήσεις στο κεντρικό campus του Santral İstanbul. Την Κυριακή 24 Μαΐου, οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το campus, εμποδίζοντας την είσοδο φοιτητών, ενώ σημειώθηκαν στιγμές έντασης μεταξύ αστυνομικών με ασπίδες και φοιτητών. Ορισμένοι φοιτητές τραυματίστηκαν και υπήρξαν συλλήψεις, ωστόσο η αντίσταση συνεχίστηκε.

Öğrencilerin eylem yapmış, polisle karşı karşıya gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla, 22 Mayıs gecesi faaliyet iznini iptal ettiği İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni 3 gün sonra yeniden açmaya karar verdi. pic.twitter.com/a2NTuvT0A6 — Noktatv (@Noktatv24) May 25, 2026

Σε γραπτή δήλωση, οι φοιτητές τόνισαν: «Δεν εγκαταλείπουμε το campus μας», χαρακτηρίζοντας την αντίσταση όρκο και όχι απλά σύνθημα.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki barışçıl eylemlerde polis, korna çalan araçları ve alkış tutan öğrencileri tek tek videoya kaydediyor.



Alkış bile bu iktidara tehdit görülüyor.

Bu açık bir korku ve baskı rejimidir. Temel hak ve özgürlüklere karşı yapılmış pervasız bir… pic.twitter.com/6VbhsCU0nV — 1283 Hareketi Derneği (@1283hareketi) May 24, 2026

Η είσοδος και έξοδος από το campus έκλεισε και οι φοιτητές που έκαναν βάρδιες δεν είχαν πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα ή φάρμακα. Οι κινητοποιήσεις χαρακτηρίστηκαν από τους φοιτητές ως αγώνας για το μέλλον, τα δικαιώματα στην εκπαίδευση και την αυτονομία του πανεπιστημίου.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararından döndü: Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı



3 gündür protesto düzenleyen öğrenciler bu sefer kutlama yapmak için kampüse gitti pic.twitter.com/S4s4Mlu5Fo — T24 (@t24comtr) May 24, 2026

Bilgi Üniversitesi Öğrencilerine Polis Saldırısı!



Üniversitelerine sahip çıkan Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüsleri içerisinde ablukaya alındı! pic.twitter.com/TRjWfNTD2R — Öğrenci Medya (@ogrencimedya_8) May 24, 2026

Το ιστορικό Πανεπιστήμιο

Το Bilgi μάλιστα συγκαταλέγεται στα αναγνωρίσιμα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Τουρκίας και εμφανίζεται σε διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων, ενώ πολλοί διεθνείς μαθητές το επιλέγουν για να κάνουν τις σπουδές τους.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία του πανεπιστημίου είναι το campus SantralIstanbul, που δημιουργήθηκε σε παλιό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Οθωμανικής περιόδου και σήμερα λειτουργεί ως σύγχρονος πανεπιστημιακός και πολιτιστικός χώρος.