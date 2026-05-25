Τουρκία: Πολιτική κρίση χωρίς προηγούμενο – Το κόλπο του Ερντογάν για να «τελειώσει» τον Οζγκιούρ Οζέλ – Οι επιπτώσεις στην οικονομία

Η Τουρκία έχει εισέλθει σε μια από τις σοβαρότερες εσωτερικές πολιτικές κρίσεις της τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης της χώρας και το ιστορικό κόμμα που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενορχήστρωσε τον αποκεφαλισμό του αρχηγού της αντιπολίτευσης έχοντας καταστρώσει ένα φοβερό σχέδιο. Με αφορμή το μπαϊράμι, κήρυξε αργία στη χώρα από την περασμένη Πέμπτη (19/05/26) έως και το άλλο Σάββατο (30/05/26). Με απλά λόγια όλες αυτές τις μέρες τα πάντα είναι κλειστά και ο ίδιος έχει όλο το χώρο και τον χρόνο για να ξεδιπλώσει τα σχέδιά του.

Πως ξεκίνησαν όλα

Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, η αστυνομία της Τουρκίας εισέβαλε στα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα για να απομακρύνει τους υποστηρικτές του ανατραπέντος ηγέτη του κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ. Το επεισόδιο δεν ήταν απλώς μια αστυνομική επιχείρηση μέσα σε ένα κτίριο του κόμματος. Έγινε σύμβολο μιας βαθύτερης σύγκρουσης για το μέλλον της τουρκικής αντιπολίτευσης, το δικαστικό σώμα και τον πολιτικό ανταγωνισμό στη χώρα.

Το άμεσο έναυσμα ήταν η απόφαση ενός εφετείου της Άγκυρας στις 21 Μαΐου 2026 να ακυρώσει τα αποτελέσματα του συνεδρίου του CHP το 2023.

Σε αυτό το συνέδριο ο Οζέλ εξελέγη πρόεδρος του κόμματος, αντικαθιστώντας τον επί μακρόν ηγέτη Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου. Επικαλούμενο εικαζόμενες διαδικαστικές παραβιάσεις, το δικαστήριο ουσιαστικά αποκατέστησε τον Κιλιτζντάρογλου ως επικεφαλής του κόμματος. Ο Οζέλ και οι υποστηρικτές του μίλησαν για «δικαστικό πραξικόπημα» και μια προσπάθεια αποδυνάμωσης της αντιπολίτευσης ενόψει μελλοντικών εκλογών. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Οζέλ κάλεσε σε διαμαρτυρίες και απαίτησε να πραγματοποιηθεί ένα νέο συνέδριο του κόμματος το συντομότερο δυνατό.

Η κατάσταση γρήγορα μετατράπηκε σε ανοιχτή αντιπαράθεση. Οι υποστηρικτές του Οζέλ ταμπουρώθηκαν μέσα στα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, αρνούμενοι να αναγνωρίσουν την απόφαση του δικαστηρίου. Η αντιπαράθεση φέρεται να διήρκεσε τρεις ημέρες πριν η αστυνομία εισέλθει στο κτίριο, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ. Οι υποστηρικτές του Οζέλ προσπάθησαν να αντισταθούν με αυτοσχέδια μέσα, αλλά οι δυνάμεις ασφαλείας σύντομα πήραν τον έλεγχο της κατάστασης.

CHP Genel Markezi'ne müdahale sonrası TBMM'ye yürüyen Özel — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 24, 2026

Τι σημαίνει αυτό για την Τουρκία

Για την Τουρκία, αυτή η εξέλιξη έχει σημασία πολύ πέρα από ένα κόμμα. Το CHP δεν είναι απλώς μια δομή αντιπολίτευσης. Είναι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά τις δημοτικές εκλογές του 2024, στις οποίες το CHP σημείωσε σημαντικά κέρδη, το κόμμα άρχισε να θεωρείται πραγματική εναλλακτική λύση στη σημερινή κυβέρνηση. Υπό τον Οζέλ, το CHP αναβίωσε την εκστρατεία του, κινητοποίησε τους ψηφοφόρους και αύξησε την πίεση στο κυβερνών κόμμα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τρέχουσα κρίση θεωρείται από πολλούς παρατηρητές ως πλήγμα στο πιο οργανωμένο τμήμα της τουρκικής αντιπολίτευσης. Τυπικά, η διαμάχη αφορά το συνέδριο του κόμματος και τη νομική εγκυρότητα της διαδικασίας που έφερε τον Οζέλ στο τιμόνι του κόμματος.

Πολιτικά, ωστόσο, οι συνέπειες είναι πολύ ευρύτερες: το δικαστήριο άλλαξε ουσιαστικά την ισορροπία δυνάμεων στο εσωτερικό του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης της Τουρκίας σε μια εποχή που η χώρα προσβλέπει ήδη σε μια μελλοντική προεδρική εκστρατεία και πιθανές πρόωρες εκλογές.

Ο παράγων Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς της αντιπολίτευσης στη χώρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Θεωρείται ευρέως ως ένας δυνητικά ισχυρός υποψήφιος εναντίον του Ερντογάν. Η πίεση στο CHP, οι νομικές διαδικασίες κατά της ηγεσίας του και η εσωτερική αναταραχή εντός του κόμματος θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν ολόκληρη την υποδομή της αντιπολίτευσης που θα χρειαζόταν για να υποστηρίξει μια πιθανή προεδρική εκστρατεία από τον Ιμάμογλου ή άλλον ενωμένο υποψήφιο της αντιπολίτευσης. Όμως υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: ο Ιμάμογλου είναι στη φυλακή.

"Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum ama elimizden ne geliyorsa sonuna kadar hakkımızı savunacağız." — Hisse Parafesörü (@parafesorfinans) May 24, 2026

Οι τουρκικές αρχές, από την πλευρά τους, απορρίπτουν τις κατηγορίες για πολιτική παρέμβαση στο δικαστικό σώμα. Η επίσημη θέση της Άγκυρας είναι ότι τα δικαστήρια ενεργούν ανεξάρτητα και ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συμμορφώνονται με το νόμο. Ωστόσο, για την αντιπολίτευση και τμήματα της κοινωνίας των πολιτών, αυτό το επιχείρημα δεν είναι πειστικό. Πιστεύουν ότι οι νομικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως εργαλείο για την πίεση των πολιτικών ανταγωνιστών.

Επιπτώσεις στην οικονομία

Η κρίση στο εσωτερικό του CHP μπορεί επίσης να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου στις 21 Μαΐου, οι χρηματοπιστωτικές αγορές της Τουρκίας δέχθηκαν πιέσεις, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για πολιτική αστάθεια. Αυτό δείχνει ότι η επιχειρηματική κοινότητα βλέπει τις εγχώριες πολιτικές εντάσεις ως παράγοντα κινδύνου. Για την Τουρκία, η οποία ήδη αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό, πίεση στη λίρα και ανάγκη προσέλκυσης κεφαλαίων, μια νέα πολιτική αντιπαράθεση θα μπορούσε να γίνει ένα ακόμη αρνητικό μήνυμα.

Από την άποψη της εξωτερικής πολιτικής, οι εξελίξεις στην Τουρκία θα παρακολουθούνται επίσης στενά στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Νότιο Καύκασο. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, βασική περιφερειακή δύναμη και σημαντικός παράγοντας στον Εύξεινο Πόντο, τη Συρία, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Νότιο Καύκασο. Η εσωτερική αστάθεια σε μια τέτοια χώρα επηρεάζει αναπόφευκτα τη δυναμική της εξωτερικής πολιτικής της. Ακόμα κι αν η εξωτερική πορεία της Άγκυρας δεν αλλάξει αμέσως, η κρίση γύρω από το CHP μπορεί να εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ανθεκτικότητα των πολιτικών θεσμών.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας περιπλέκονται ήδη από μια σειρά ζητημάτων, όπως η μετανάστευση, η τελωνειακή ένωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ανατολική Μεσόγειος, η Κύπρος και η ασφάλεια. Εάν η κρίση γύρω από το CHP βαθύνει, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενδέχεται να αυξήσουν την κριτική στην Άγκυρα, αν και η πρακτική συνεργασία με την Τουρκία είναι πιθανό να συνεχιστεί. Η Δύση εξακολουθεί να χρειάζεται την Τουρκία ως σύμμαχο του ΝΑΤΟ και ως εταίρο στην περιφερειακή ασφάλεια και τη μετανάστευση, πράγμα που σημαίνει ότι η αντίδραση μπορεί να παραμείνει επιφυλακτική.

Ταμπουρωμένος στην εθνοσυνέλευση

Το βασικό ερώτημα τώρα είναι εάν ο Οζέλ και οι υποστηρικτές του μπορούν να διατηρήσουν την πολιτική δυναμική του κόμματος. Μετά την αστυνομική επιχείρηση, ο Οζέλ φέρεται να οδήγησε τους υποστηρικτές του προς το κοινοβούλιο και δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα. Ταυτόχρονα, οι βουλευτές του CHP τον επανεξέλεξαν ως αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας παρά την απόφαση του δικαστηρίου που επηρεάζει την ηγετική δομή του κόμματος. Αυτό υποδηλώνει ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει. Έχει εισέλθει μόνο σε μια νέα φάση.

Για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, η κατάσταση δεν είναι καθόλου απλή. Η επιστροφή του στην ηγεσία του CHP με δικαστική απόφαση δεν σημαίνει αυτόματα πολιτική αναγνώριση εντός του κόμματος. Για πολλούς υποστηρικτές της ανανέωσης, παραμένει μια φιγούρα του παρελθόντος, που συνδέεται με την ήττα της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2023. Εάν ένα σημαντικό μέρος της βάσης του κόμματος αρνηθεί να δεχτεί την επιστροφή του, το CHP θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια βαθύτερη εσωτερική διάσπαση.

Özgür Özel, yoğun yağış altında TBMM'ye yürüyor. — Etkili Haber (@etkilihaberyeni) May 24, 2026

Ως εκ τούτου, η Τουρκία εισέρχεται σε περίοδο οξείας πολιτικής αβεβαιότητας. Από τη μία πλευρά, οι αρχές αποδεικνύουν ότι οι δικαστικές αποφάσεις θα εκτελεστούν από τον μηχανισμό ασφαλείας. Από την άλλη, η αντιπολίτευση δείχνει ότι είναι έτοιμη να αντισταθεί και να μεταφέρει την κρίση στους δρόμους και στο κοινοβούλιο. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η μοίρα ενός αρχηγού κόμματος, αλλά και η ικανότητα της τουρκικής αντιπολίτευσης να διατηρήσει την ενότητα πριν από τις μελλοντικές εκλογές.

Η έφοδος στα κεντρικά γραφεία του CHP έχει γίνει σύμβολο ενός ευρύτερου ερωτήματος: μπορεί η Τουρκία να διατηρήσει χώρο για γνήσιο πολιτικό ανταγωνισμό ή ο αγώνας για την εξουσία θα μετακινηθεί όλο και περισσότερο από τα εκλογικά τμήματα στις δικαστικές αίθουσες, τον αστυνομικό κλοιό και τις διαδηλώσεις στους δρόμους; Γι’ αυτό τα γεγονότα στην Άγκυρα δεν έχουν σημασία μόνο για το CHP, αλλά για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας.