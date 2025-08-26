Κόσμος

Γαλλία: «Ο Μακρόν δεν θέλει την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης με φόντο την ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης Μπαϊρού»

«Ωστόσο διατηρεί το συνταγματικό δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια αν το κρίνει απαραίτητο» διευκρινίζει το Ελιζέ
Εμάνουελ Μακρόν
Ο Εμάνουελ Μακρόν / REUTERS / Yves Herman / Pool

«Βράζει» η εσωτερική πολιτική σκηνή στην η Γαλλία, αφού η ψήφος εμπιστοσύνης που ζήτησε η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού έχει προκαλέσει αντιδράσεις που δεν αφήνουν καθόλου αδιάφορο τον πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν.

Μπορεί η Γαλλία να είναι αντιμέτωπη μια νέα πολιτική κρίση τον επόμενο μήνα, ωστόσο ο Εμάνουελ Μακρόν φαίνεται ότι δεν θέλει να επισπεύσει τις διαδικασίες, με την διάλυση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Όπως αναφέρουν πηγές πληροφόρησης από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, ο Μακρόν δεν επιθυμεί μια τέτοια κίνηση, ωστόσο «δεν θα στερήσει εκ των προτέρων το δικαίωμά του να ασκήσει το εν λόγω συνταγματικό του δικαίωμα», σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο.

Σημειώνεται ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε σήμερα (26.08.2025) ότι «Στις επόμενες 13 ημέρες, ο γαλλικός λαός θα επιλέξει και θα επηρεάσει τους εκπροσώπους του να επιλέξουν και να δηλώσουν αν τάσσεται υπέρ του χάους ή υπέρ της [εθνικής] συνείδησης και της ευθύνης».

Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι: «Το βάρος του χρέους, με το οποίο τώρα κατακλύζουμε τους εργαζόμενους Γάλλους και τις μελλοντικές γενιές, θα συντρίψει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και, σε συνδυασμό με τη δημογραφική κατάρρευση, θα θέσει σε κίνδυνο το κοινωνικό συμβόλαιο της χώρας».

Νωρίτερα, σε δηλώσεις που έκανε στην «L’Express», ο Φρανσουά Μπαϊρού διαβεβαίωσε ότι «θα πολεμήσει σαν σκύλος» για να υπερασπιστεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του, το οποίο προβλέπει περικοπές δαπανών αλλά και αυξήσεις φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ, τα οποία η κυβέρνηση Μπαϊρού θεωρεί απαραίτητα για να αποφευχθεί η καταστροφή της γαλλικής οικονομίας.

Κόσμος
