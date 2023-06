«Τρέξτε, τρέξτε, κάποιος μαχαιρώνει παιδιά», ακούστηκε να φωνάζει μια μητέρα την ώρα της σοκαριστικής επίθεσης του 32χρονου από τη Συρία σε παιδική χαρά στην πόλη Ανεσί της Γαλλίας, όπως περιγράφει ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου, Άντονι Λε Ταλέκ (Anthony Le Tallec) σε ανάρτησή του.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου ανέβασε βίντεο στο Instagram, όπου περιγράφει όσα έγιναν στην παιδική χαρά στην Ανεσί της Γαλλίας περίπου στις 09:45 (τοπική ώρα, 8.6.2023) όταν ο 32χρονος εισέβαλε και μαχαίρωσε έναν ενήλικα και παιδιά από 22 μηνών έως 3 ετών.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, εκ των οποίων 4 παιδιά. Τα 2 παιδιά και ο ενήλικας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Άντονι Λε Ταλέκ περιγράφει ότι δεν είχε καταλάβει τι συνέβη, μέχρι που άκουσε τις κραυγές μιας μητέρας «τρέξτε, τρέξτε, υπάρχει κάποιος που μαχαιρώνει τους πάντες! Μαχαιρώνει παιδιά».

Σύμφωνα με όσα λέει ο Λε Ταλέκ, ο 32χρονος μαχαίρωσε έναν ηλικιωμένο ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, τον πυροβόλησαν και τον ακινητοποίησαν.

«Έτρεχα κατά μήκος της άκρης της λίμνης όταν ξαφνικά είδα δεκάδες ανθρώπους να έρχονται γρήγορα προς το μέρος μου από την αντίθετη κατεύθυνση. Αναρωτήθηκα τι συνέβαινε. Μια μητέρα μού φώναξε: “Τρέξτε, τρέξτε, υπάρχει κάποιος που μαχαιρώνει τους πάντες! Μαχαιρώνει παιδιά, τρέξτε, τρέξτε!”», περιγράφει ο Λε Ταλέκ.

Ο ίδιος προσθέτει: «Αρχικά τα έχασα, αλλά συνέχισα να προχωράω. Ξαφνικά βλέπω τον τύπο να έρχεται προς το μέρος μου. Είναι στο γρασίδι και βλέπω τους αστυνομικούς 5 ή 10 μέτρα πίσω του. Δεν μπορούν να τον πιάσουν.

Έρχεται προς το μέρος μου, οπότε κάνω λίγο στην άκρη και βλέπω ότι κατευθύνεται προς τους ηλικιωμένους. Και τότε επιτίθεται στον παππού. Τον μαχαίρωσε μια φορά και οι αστυνομικοί πίσω του δεν μπόρεσαν να τον πιάσουν. Τους λέω: “Πυροβολήστε τον, σκοτώστε τον, τους μαχαιρώνει όλους!”. Εκείνος επιτέθηκε μία-δύο φορές και τότε οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν.

Πυροβόλησαν τον δράστη, ο οποίος έπεσε στο έδαφος, όμως είχε μαχαιρώσει τον ηλικιωμένο. Συνέχισα να τρέχω και έβλεπα στο βάθος παιδιά να είναι στο έδαφος. Είναι τρελό να το βλέπεις αυτό στο Ανεσί».

Ο Άντονι Λε Ταλέκ είχε αγωνιστεί στον Ατρόμητο από το 2015 έως το 2017 ενώ μετά αγωνίστηκε και στην ομάδα της Ανεσί, στην οποία έκλεισε την καριέρα του το 2022.

This is footage of the man who is alleged to have stabbed 7 people, including multiple children, in Annecy, France. He is thought to be a Syrian ‘refugee’. pic.twitter.com/tlH9KOiyrs

Σύμφωνα με αναφορές, οι άλλοι δύο άνδρες που πλησιάζουν τον 32χρονο, φαίνεται ότι προσπαθούν να τον σταματήσουν. Ένας εργαζόμενος στην περιοχή δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ ότι έβλεπε τον δράστη να κυκλοφορεί εκεί και να κάθεται στο ίδιο παγκάκι για 2 μήνες. Περιγράφει έναν ήσυχο, μη επιθετικό άνθρωπο.

Όλα έγιναν στις 09:45 (τοπική ώρα) σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που έκαναν λόγο για έναν άνδρα με τουρμπάνι. Στη γαλλική Εθνοσυνέλευση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και οι βουλευτές προσευχήθηκαν για τη ζωή των παιδιών.

Επί τόπου βρέθηκε η πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ελίζαμπεθ Μπορν, όσο και ο υπουργός Εσωτερικών, ενώ το σχολείο που βρισκόταν μόλις 100 μέτρα μακριά από το σημείο είχε κλείσει και οι Αρχές είχαν επιβάλλει lockdown για την προστασία των μαθητών.

#Update: Just in – Video footage of the helicopter at the park in #Annecy, #France, after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors between the age of 3-5 years old during a school trip to the park. pic.twitter.com/r21C1V8gxG