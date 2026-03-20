Γαλλία σε Τουρκία: Σεβαστείτε το δικαίωμα του Εκρέμ Ιμάμογλου για δίκαιη δίκη

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου χθες (19.03.2026) συμπλήρωσε έναν χρόνο στη φυλακή. Η Γαλλία απηύθυνε έκκληση στις τουρκικές αρχές να σεβαστούν το δικαίωμα για δίκαιη δίκη του δήμαρχου της Κωσταντινούπολης.

«Η Γαλλία παρακολουθεί με προσοχή τη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς και πολλών αιρετών της αντιπολίτευσης και συνεργατών τους» δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

«Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των αιρετών της αντιπολίτευσης και του πολιτικού πλουραλισμού, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, η ελευθερία συνάθροισης και έκφρασης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του κράτους δικαίου», τόνισε επίσης, σημειώνοντας ότι ο σεβασμός τους αποτελεί «κεντρικό στοιχείο» των σχέσεων της Τουρκίας με τη Γαλλία, αλλά και με την ΕΕ.

Η πολιτική σκηνή της Τουρκίας παραμένει βαθιά επηρεασμένη από τις εξελίξεις που ακολούθησαν μετά τη φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Η επέτειος της 19ης Μαρτίου βρίσκει τον Εκρέμ Ιμάμογλου στη φυλακή και την Τουρκία σε ένα κλίμα πολιτικής πόλωσης, με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) να έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις, αλλά και να επιχειρεί ανασύνταξη.

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη στις 19 Μαρτίου 2025 και προφυλακίστηκε στις 23 Μαρτίου, την ίδια ημέρα που ανακηρύχθηκε υποψήφιος για την προεδρία του CHP με 15,5 εκατομμύρια ψήφους. Είχε προηγηθεί η ανάκληση του πανεπιστημιακού του διπλώματος στις 18 Μαρτίου.

Μετά τη σύλληψη, η πλατεία Σαρατσχανέ στην Κωνσταντινούπολη έξω από το Δημαρχείο έγινε επίκεντρο πολυήμερων διαδηλώσεων, ενώ η ηγεσία του CHP παρέμεινε για μέρες στο δημαρχείο, εν αναμονή ενδεχόμενου διορισμού επιτρόπου.