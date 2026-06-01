Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Δευτέρα (01.06.2026) ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (30.05.2026) έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους, πρόταση εκεχειρίας, ενώ τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, τόνισαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε αυτό το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.

Οι NYT δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αλλαγές που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους όρους μιας συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσινγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.