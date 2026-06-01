Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Δευτέρα (01.06.2026) ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Το πυρηνικό ζήτημα είναι ένα από τα κύρια σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο (30.05.2026) έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους, πρόταση εκεχειρίας, ενώ τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, τόνισαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε αυτό το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.

Οι NYT δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν τις αλλαγές που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους όρους μιας συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσινγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
284
117
101
95
87
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σοκ στην Τουρκία από το τροχαίο με το λεωφορείο που έπιασε φωτιά - 8 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα μωρό 9 μηνών
Το λεωφορείο φέρεται να εξετράπη της πορείας του, να συγκρούστηκε με τα κιγκλιδώματα ασφαλείας και αμέσως μετά να τυλίχθηκε στις φλόγες - Τρεις τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση
Κάηκε ολοσχερώς το λεωφορείο
Επιμένει ο Τραμπ: Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά στα πυρηνικά
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε, ότι το CNN μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τονίζοντας ότι το κείμενο «αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα»
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ: Οι μελανιές, η ασπιρίνη και τα 4 τσεκ απ – Τι δεν «λέει» η νέα έκθεση για την υγεία του προέδρου
Η έκθεση δεν κάνει καμία αναφορά στα περιστατικά υπνηλίας του Αμερικανού προέδρου, ενώ δεν εξηγεί γιατί κάποιος απόλυτα υγιής έχει υποβληθεί σε τόσα τσεκ απ μέσα σε ενάμιση χρόνο
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo