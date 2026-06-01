Τουρκία: Σοκ από το τροχαίο με το λεωφορείο που έπιασε φωτιά – 8 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα μωρό 9 μηνών

Συγκλονισμένοι είναι όλοι στην Τουρκία μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα όταν λεωφορείο τράκαρε και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Από το τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Τουρκία το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (31.05.2026) 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα αγοράκι 9 μηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο πατέρας του βρέφους και ο 50χρονος οδηγός, ενώ υπάρχουν και 33 τραυματίες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 01:40 τα ξημερώματα στην επαρχία Ντενιζλί, όταν λεωφορείο της εταιρείας Pamukkale Turizm, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σμύρνη προς την Αττάλεια, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες του δρόμου. Στο όχημα επέβαιναν 38 επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος.

Από τους τραυματίες, οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωσή τους. Η οριστική ταυτοποίηση των θυμάτων του δυστυχήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω εξέτασης DNA. Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν δείγματα αίματος από συγγενείς που μετέβησαν από τη Σμύρνη και την Αττάλεια στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο του Ντενιζλί. Παρ’ όλα αυτά, οι συγγενείς δήλωσαν ότι αναγνώρισαν τις σορούς των οικείων τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το λεωφορείο φέρεται να εξετράπη της πορείας του, να συγκρούστηκε με τα κιγκλιδώματα ασφαλείας και αμέσως μετά να τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, μετατρέποντας το όχημα σε παγίδα για τους επιβάτες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την τελευταία ημέρα του Έιντ αλ-Αντχά, μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου καταγράφεται συνήθως αυξημένη κίνηση στους δρόμους και, κατ’ επέκταση, περισσότερα τροχαία ατυχήματα, καθώς πολλοί πολίτες ταξιδεύουν για να επισκεφθούν συγγενείς ή να περάσουν τις διακοπές τους.

Denizli Sarayköy’de İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı.



Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandıpic.twitter.com/6wyMQyNcoH — Wire (@wire_tr) May 31, 2026

Τουρκικά μέσα μεταδίδουν μια συγκλονιστική λεπτομέρεια, σύμφωνα με την οποία πατέρας φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει το μωρό του, καλύπτοντάς το με το σώμα του μέσα στο φλεγόμενο λεωφορείο.

Yolcu otobüsü kazasında acı bilanço: 8 ölü, 33 yaralı!.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/b5j9eVlFj7 — Reform Haber (@reformhabercom) May 31, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και χωροφυλακή, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ντενιζλί.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πληροφορία ότι περίπου είκοσι λεπτά πριν από το δυστύχημα, ο οδηγός είχε σταματήσει το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Με βάση τις αρχικές μαρτυρίες τραυματιών, τις οποίες μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός προχώρησε σε έλεγχο του οχήματος και κατόπιν συνέχισε κανονικά τη διαδρομή.

Ωστόσο, λίγο αργότερα το λεωφορείο βγήκε από την πορεία του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η θανατηφόρα σύγκρουση.