Σύσσωμη η Ευρώπη συνεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του στην προεδρία της Γαλλίας, εκφράζοντας ταυτόχρονα την… ανακούφιση της για την ήττα της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν στις εκλογές.

«Μαζί θα πάμε μπροστά τη Γαλλία και την Ευρώπη» ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Twitter συγχαίροντας τον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του.

«Αγαπητέ Εμανουέλ Μακρόν, τα συγχαρητήριά μου για την επανεκλογή σας ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε την άριστη συνεργασία μας. Μαζί, θα πάμε μπροστά τη Γαλλία και την Ευρώπη» σημείωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Cher @EmmanuelMacron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République.



Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération.



Την ανάγκη για μια «σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια αγαπητέ Eμανουέλ Μακρόν. Σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, χρειαζόμαστε μια σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να βασιστούμε στη Γαλλία για 5 ακόμη χρόνια».

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron



En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght — Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022

Tα συγχαρητήριά της στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του εξέφρασε και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναπομονονούμε να συνεχίσουμε το έργο στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας και πέρα από αυτή, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενός όλο και πιο αβέβαιου και ανησυχητικού κόσμου» ανέφερε η Ρομπέρτα Μετσόλα.

Félicitations à @EmmanuelMacron pour sa très belle réélection.



Avec @Europarl_FR je me réjouis de continuer le travail dans le cadre de la @Europe2022FR, et au-delà, pour relever les défis d’un monde toujours plus incertain et inquiétant.



🇪🇺 forte a besoin de 🇫🇷 forte. — Roberta Metsola (@EP_President) April 24, 2022

Οι Γάλλοι απέρριψαν τον «διχαστικό εθνικισμό» επιλέγοντας «μια ισχυρή Γαλλία μέσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς. Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς σημείωσε στην ανάρτησή του στο twitter: «Με την ηχηρή νίκη του Εμανουέλ Μακρόν, οι Γάλλοι απέρριψαν τον διχαστικό εθνικισμό και επέλεξαν μια ισχυρή Γαλλία μέσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση».

With the @EmmanuelMacron resounding victory, the French have rejected divisive nationalism and chosen a strong France within a strong European Union. — Margaritis Schinas (@MargSchinas) April 24, 2022

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, συνεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, δηλώνοντας «ευτυχής που θα συνεχίσει να συνεργάζεται» μαζί του και τονίζοντας ότι η Γαλλία είναι μία από τις «στενότερες συμμάχους» της χώρας του.

«Συγχαρητήρια Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή σας στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η Γαλλία είναι ένας από τους στενότερους και σημαντικότερους συμμάχους μας. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού σε θέματα-κλειδιά για τις δύο χώρες μας και για τον κόσμο» ανέφερε ο Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.



🇬🇧🇫🇷 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, με γραπτή δήλωσή του, θέλησε να συγχαρεί τον Εμανουέλ Μακρόν για τη νίκη του στις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Πιο αναλυτικά, ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές είναι μια θαυμάσια είδηση για όλη την Ευρώπη. Η Ιταλία και η Γαλλία συνεργάζονται, μαζί με όλους τους άλλους εταίρους, για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, συνεκτικότερης, δικαιότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανής να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να ξεπεραστούν οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, αρχίζοντας από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ιταλική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θέλουμε να συγχαρούμε, με τον θερμότερο δυνατό τρόπο, τον πρόεδρο Μακρόν. Είμαστε έτοιμοι -από αυτή κιόλας την στιγμή- να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, με αποφασιστικό και φιλόδοξο τρόπο, υπέρ των χωρών μας και όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Κρίστιαν Λίντνερ, είπε ότι η ενωμένη Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος νικητής, αφού ο Εμανουέλ Μακρόν επικράτησε με άνεση της ακροδεξιάς αντιπάλου του, Μαρίν Λε Πεν.

Ο Λίντνερ έγραψε στο Twitter ότι οι εκλογές αυτές αφορούσαν «τις θεμελιώδεις αρχές» της Ευρώπης. «Οι Γάλλοι επέλεξαν τον Μακρόν. Αυτό καθιστά την ενωμένη Ευρώπη τον μεγαλύτερο νικητή των εκλογών. Ζήτω η Γαλλία, ζήτω η Ευρώπη», πρόσθεσε.

Diese Wahl war eine Richtungswahl. Es ging um grundsätzliche Wertefragen. Entschieden haben sich die Französinnen und Franzosen für #Macron. Damit ist das vereinte Europa die größte Gewinnerin dieser Wahl. Vive la France, vive l'Europe. 🇪🇺🇫🇷 CL #presidentielles2022 — Christian Lindner (@c_lindner) April 24, 2022

Οι πρωθυπουργοί του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο, του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ και της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Μακρόν για την εκλογή του. Ο τελευταίος έγραψε μάλιστα στο Twitter ότι «ανυπομονεί» να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία τους στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Mes chaleureuses félicitations à @EmmanuelMacron qui vient d’être réélu à la présidence de la République française. Je me réjouis de poursuivre notre coopération étendue et constructive au sein de l’UE et de l’OTAN, et de renforcer encore l’excellente relation entre nos pays. — Mark Rutte (@MinPres) April 24, 2022

«Ένας αγώνας μεταξύ προοδευτικών και λαϊκιστών είναι η λανθασμένη προσέγγιση και θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» αναφέρει ο Επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βέμπερ σημειώνει στο τουίτερ ότι «η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια βαθιά ανάσα. Συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του. Αλλά είναι σαφές ότι αυτή δεν είναι μια πειστική νίκη. Τα πέντε χρόνια προέδρου Μακρόν έχουν κάνει τους λαϊκιστές και τους ακραίους ισχυρότερους από ποτέ. Αυτή ήταν ίσως η τελευταία προειδοποιητική βολή».

«Η Γαλλία χρειάζεται μια δυνατή συζήτηση, ισχυρές εναλλακτικές λύσεις στο δημοκρατικό κέντρο. Ένας αγώνας μεταξύ προοδευτικών και λαϊκιστών είναι η λανθασμένη προσέγγιση και θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο Μακρόν επανεξελέγη, η πολιτική του αντίληψη απέτυχε» καταλήγει.

Europe can take a deep breath. Congratulations to @EmmanuelMacron for his re-election. But it is clear that this is not a convincing victory. Five years of President Macron have made populists and extremes stronger than ever. This was perhaps the last warning shot. — Manfred Weber (@ManfredWeber) April 24, 2022

Τα συγχαρητήριά του προς τον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του στην γαλλική Προεδρία εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε μήνυμά του μέσω Twitter, τόσο στα ελληνικά, όσο και στα γαλλικά, ο κος Αναστασιάδης αναφέρει: «Συγχαρητήρια Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή σας ως Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων σας. Η σημερινή είναι μια σημαντική μέρα για τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλο τον κόσμο».

Félicitation @EmmanuelMacron de votre réélection à la Présidence de la République française 🇫🇷 et à vous souhaiter un plein succès dans l’exercice de vos fonction. C’est un jour important pour la France, pour l’Union européenne et pour le monde. — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) April 24, 2022

Τα συγχαρητήριά του στον Εμανουέλ Μακρόν για την εκλογική νίκη του εξέφρασε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, με ανάρτησή του στο Twitter. «Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητέ Πρόεδρε Εμανουέλ Μακρόν. Οι ψηφοφόροι σου έστειλαν σήμερα ένα ισχυρό μήνυμα προσήλωσης στην Ευρώπη. Χαίρομαι για το γεγονός ότι θα συνεχίσουμε την καλή συνεργασία μας!», έγραψε ο καγκελάριος.