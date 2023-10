Οι κάτοικοι της Γάζας, που σφυροκοπείται από το Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, αντιμετωπίζουν και τον εφιάλτη της δίψας, καθώς το πόσιμο νερό και οι υδατικοί πόροι έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Ο ΟΗΕ έκανε δραματική προειδοποίηση για την έλλειψη νερού στη Λωρίδα της Γάζας και τόνισε ότι γίνεται πλέον ζήτημα ζωής ή θανάτου για τον κόσμο που ζει στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος βομβαρδίζεται ανηλεώς από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς.

Σχεδόν αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, το Τελ Αβίβ προχώρησε άμεσα σε διακοπή ζωτικών παροχών προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας, μεταξύ αυτών και του νερού.

Το νερό στην περιοχή της Γάζας είναι δυσεύρετο. Οι Παλαιστίνιοι προσπαθούν απεγνωσμένοι να βρουν νερό. Έχουν αρχίσει να σκάβουν πηγάδια κοντά στη θάλασσα ή σε σημεία του υδροφόρου ορίζοντα της Γάζας.

Μεγάλο μέρος των υδατικών πόρων όμως, είναι μολυσμένο με λύματα ή θαλασσινό νερό.

#FPVideo: With devastation all around, millions of #Gazans are getting more desperate by the hour as essentials, including #water, are running out. Taps in war-hit #Gaza are running dry and the situation has reached a crisis point. Residents are relying on salty water pic.twitter.com/TTGH9vF2lr