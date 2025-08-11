Κόσμος

Γάζα: Εφτά δημοσιογράφοι νεκροί μετά από «στοχευμένη» ισραηλινή επίθεση σε σκηνή – «Τρομοκράτης ο ένας ανταποκριτής»

Ανάμεσα στα θύματα 5 δημοσιογράφοι του Al Jazeera - «Τρομοκράτης ο ένας ανταποκριτής» απαντά το Τελ Αβίβ
Η σκηνή που ζούσαν οι δημοσιογράφοι
Η σκηνή που ζούσαν οι δημοσιογράφοι / REUTERS / Mahmoud Issa

Τουλάχιστον εφτά δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους δύο ανταποκριτές και τρεις εικονολήπτες σκοτώθηκαν έπειτα από επίθεση του Ισραήλ σε σκηνή, όπου διέμεναν στην πόλη της Γάζας, το βράδυ της Κυριακής (10.8.2025). 

Ο γνωστός ανταποκριτής Ανάς αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Al Jazeera, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του, είναι ανάμεσα στα θύματα από την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. 

«Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής» όπου βρίσκονταν μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα χθες βράδυ, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ. Συνολικά, οι νεκροί στο πλήγμα αυτό ήταν επτά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τον Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον νεαρό ανταποκριτή «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Ανέφεραν μέσω Telegram ότι «διεξήγαγαν πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του αλ Τζαζίρα» διατεινόμενες πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».

Ο 28χρονος ήταν από τα πιο γνωστά πρόσωπα μεταξύ των ανταποκριτών του αραβόφωνου δικτύου στη Λωρίδα της Γάζας, κάλυπτε καθημερινά τον πόλεμο που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023, σε αντίποινα για άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Τον Μάιο του 2024, οι ισραηλινές αρχές αποφάσισαν να απαγορευτεί η μετάδοση του σήματος του δικτύου στη χώρα κι έκλεισαν τα γραφεία του. Επρόκειτο για την κορύφωση της μακράς διένεξης ανάμεσα στο μέσο ενημέρωσης του Κατάρ και την κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους του δικτύου πως είναι «τρομοκράτες» της Χαμάς.

Και η Παλαιστινιακή Αρχή, που ασκεί – περιορισμένες – εξουσίες στη Δυτική Όχθη, απαγόρευσε για αρκετούς μήνες το Αλ Τζαζίρα στις αρχές της χρονιάς, κατηγορώντας το για «υποκίνηση ανταρσίας» και «ανάμιξη» στις παλαιστινιακές υποθέσεις.

 

Το δίκτυο κατήγγειλε τότε την απόφαση, που είχε στόχο κατ’ αυτό να φιμωθεί η κάλυψη της «επιδείνωσης» της κατάστασης στην παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο διεθνής Τύπος δεν επιτρέπεται από τον ισραηλινό στρατό να εργάζεται ελεύθερα στη Γάζα.

Μόνο κάποια μέσα, προσεκτικά επιλεγμένα, μπαίνουν, «ενσωματωμένα» σε μονάδες του ισραηλινού στρατού. Τα ρεπορτάζ τους υπόκεινται σε στρατιωτική λογοκρισία.

Ο θάνατος των πέντε εργαζομένων του Αλ Τζαζίρα καταγράφτηκε μερικές ώρες αφού ο Νετανιάχου ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή στον στρατό να επιτρέψει σε μεγαλύτερο αριθμό ξένων δημοσιογράφων να εργάζεται – υπό τον έλεγχό του – στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχει πρόβλημα στο να εγγυηθούμε την ασφάλεια, αλλά νομίζω πως μπορεί να γίνει με τρόπο υπεύθυνο και σώφρονα ώστε να προστατευτεί η δική σας ασφάλεια», είπε και πρόσθεσε πως η διαταγή δόθηκε πριν από «δυο μέρες». Δεν έδωσε καμιά άλλη διευκρίνιση.

Ο διεθνής Τύπος βασίζεται σε δημοσιογράφους και ανταποκριτές στη Λωρίδα της Γάζας, που πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα: κάπου 200 από αυτούς έχουν σκοτωθεί σε 20 μήνες από τον ισραηλινό στρατό, ανάμεσά τους 45 κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF). Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) καταμετρά 187 «επαληθευμένους» θανάτους εργαζόμενων σε ΜΜΕ. Το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς κάνει λόγο για πάνω από 230 νεκρούς δημοσιογραφους.

Στην έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Γάζα έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 61.430 άνθρωποι, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

