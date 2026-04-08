Γάζα: Νεκρός δημοσιογράφος του Al Jazeera σε ισραηλινή επίθεση

Τον θάνατο του δημοσιογράφου, Μοχάμεντ Γουισάχ, ο οποίος ήταν ανταποκριτής του Al Jazeera Mubasher στη Γάζα μετέδωσε το μέση ενημέρωσης Al Jazeera την Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) αναφέροντας ότι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ με drone στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρθηκε από το Al Jazeera ότι ο δημοσιογράφος σκοτώθηκε όταν ισραηλινό drone έπληξε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε στην οδό αλ-Ρασίντ, τον παραλιακό δρόμο που εκτείνεται δυτικά της πόλης της Γάζας. Πηγές του μέσου ανέφεραν ότι η αεροπορική επιδρομή προκάλεσε την ανάφλεξη του αυτοκινήτου.

Το Al Jazeera ανέφερε επίσης ότι από την έναρξη της καταστροφικής σύγκρουσης με τους Παλαιστινίους στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ στοχεύει συχνά δημοσιογράφους που καλύπτουν την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας, τουλάχιστον 262 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Το Al Jazeera καταδικάζει τη δολοφονία του ανταποκριτή Μοχάμεντ Γουίσα στη Γάζα

Το Al Jazeera εξέδωσε δήλωση σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου του, Μοχάμεντ Βισάχ, κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος νωρίτερα σήμερα.

«Το Al Jazeera Media Network καταδικάζει απερίφραστα το ειδεχθές έγκλημα της στοχοποίησης και της δολοφονίας του ανταποκριτή του Al Jazeera Mubasher, Μοχάμεντ Βισάχ, μετά από επίθεση στο όχημα στο οποίο ταξίδευε δυτικά της Λωρίδας της Γάζας. Αυτό αποτελεί μια νέα και κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων, και αντανακλά μια συνεχιζόμενη συστηματική πολιτική στοχοποίησης δημοσιογράφων και φίμωσης της φωνής της αλήθειας.

Η στοχοποίηση του Mohammed Wishah σηματοδοτεί ένα ακόμη επεισόδιο σε μια σειρά σκόπιμων εγκλημάτων που διαπράττονται εναντίον δημοσιογράφων. Αυτή η δολοφονία αποτελεί μέρος μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης που στοχεύει άμεσα τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, σε μια σαφή προσπάθεια να παρεμποδιστεί η κάλυψη της πραγματικότητας επί τόπου στη Λωρίδα της Γάζας και να αποκρυφθούν τα εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον αμάχων. Ο Μοχάμεντ Βισάχ προστίθεται στη λίστα των δημοσιογράφων του Al Jazeera που έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στη Γάζα: Σαμέρ Αμπού Ντάκκα, Χαμζά Αλ Νταχντούχ, Ισμαήλ Αλ Γκουλ, Αχμέτ Αλ Λουχ, Χοσάμ Σαμπάτ, Ιμπραήμ Ταχέρ, Μοχάμεντ Κρεϊκέα, Μοχάμεντ Νοφάλ, Ανάς Αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Σαλάμα.

«Αυτό καθιστά το Ισραήλ τον μεγαλύτερο δολοφόνο δημοσιογράφων»

Η Τζόντι Γκίνσμπεργκ, διευθύνουσα σύμβουλος της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), δηλώνει ότι η ισραηλινή επίθεση με drone που σκότωσε σήμερα τον Μοχάμεντ Γουίσα της Al Jazeera «υποδηλώνει, δυστυχώς, μια ακόμη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφου από το Ισραήλ».

«Αυτό είναι ένα μοτίβο που παρατηρούμε συνεχώς από τις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε η Γκίνσμπεργκ, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 260 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

«Αυτό καθιστά το Ισραήλ τον μεγαλύτερο δολοφόνο δημοσιογράφων από τότε που η CPJ άρχισε να καταγράφει αυτούς τους θανάτους το 1992. Έχει σκοτώσει περισσότερους δημοσιογράφους από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική δύναμη, στον κόσμο», δήλωσε στην Al Jazeera.

Η Γκίνσμπεργκ τόνισε ότι η σκόπιμη στοχοποίηση δημοσιογράφων συνιστά έγκλημα πολέμου. «Οι δημοσιογράφοι είναι άμαχοι και δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο σε έναν πόλεμο», είπε.

Οι δολοφονίες, πρόσθεσε, «εντάσσονται σε ένα μοτίβο στο πλαίσιο του οποίου το Ισραήλ επιδιώκει να ελέγχει τις πληροφορίες που λαμβάνουμε εμείς εκτός της Γάζας σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίσσονται εκεί».

Η Χαμάς καταδικάζει τη δολοφονία του δημοσιογράφου του Al Jazeera στη Γάζα

Η παλαιστινιακή οργάνωση καταδίκασε τη δολοφονία του Μοχάμεντ Βίσα ως το πιο πρόσφατο περιστατικό σε «μια μακρά λίστα εγκλημάτων που στοχεύουν δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας».

Η δολοφονία του Γουίσα και άλλων Παλαιστινίων δημοσιογράφων από το Ισραήλ έχει ως στόχο να «εμποδίσει τη διάδοση της αλήθειας για τη γενοκτονία» στη Γάζα, ανέφερε η Χαμάς σε δήλωσή της.

«Οι διεθνείς οργανώσεις και οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αντιμετωπίσουν μια πραγματική δοκιμασία της νομιμότητάς τους, λαμβάνοντας σοβαρά και αποτελεσματικά μέτρα για να ασκήσουν πίεση στην κατοχική δύναμη ώστε να σταματήσει τα συνεχιζόμενα εγκλήματά της κατά του παλαιστινιακού λαού μας», ανέφερε.