Γάζα: Νεκρός ο «Παλαιστίνιος Πελέ» από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια

Μία ακόμη τραγική είδηση από τη Γάζα: την Τετάρτη (06.08.2025), η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Παλαιστίνης ανακοίνωσε τον θάνατο του πρώην διεθνούς Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε να παραλάβει ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Αλ-Ομπέιντ, γνωστός και ως «Πελέ της Παλαιστίνης», είχε φορέσει 18 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών. Βρέθηκε νεκρός από τις αρχές μπροστά από κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εθνική ομάδα της Παλαιστίνης, που ήδη δοκιμάζεται από τις αντίξοες συνθήκες στη Γάζα, βρίσκεται πλέον σε πένθος.

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H — Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025

Ο Αλ-Ομπέιντ είχε αγωνιστεί στην ομάδα Khadamat al-Shatea του πρωταθλήματος της Γάζας, ενώ είχε περάσει και από το πρωτάθλημα της Ιορδανίας με την ομάδα Markaz Shabab al-Am’ari. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Transfermarkt, σημείωσε δύο γκολ σε 18 συμμετοχές με την εθνική.

Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος αθλητής που έχει χάσει τη ζωή του στον πόλεμο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Παλαιστίνης που δημοσιεύθηκαν στις 23 Ιουλίου, συνολικά 807 αθλητές και πρόσκοποι έχουν σκοτωθεί μέσα σε 670 ημέρες.