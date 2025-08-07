Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γάζα: Νεκρός ο «Παλαιστίνιος Πελέ» από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Παλαιστίνης ανακοίνωσε τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ
Ο «Πελέ της Παλαιστίνης», Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ
Ο «Πελέ της Παλαιστίνης», Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ / Φωτογραφία: Palestinian Football Association (PFA)
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Μία ακόμη τραγική είδηση από τη Γάζα: την Τετάρτη (06.08.2025), η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Παλαιστίνης ανακοίνωσε τον θάνατο του πρώην διεθνούς Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε να παραλάβει ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Αλ-Ομπέιντ, γνωστός και ως «Πελέ της Παλαιστίνης», είχε φορέσει 18 φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Παλαιστίνης.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών. Βρέθηκε νεκρός από τις αρχές μπροστά από κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η εθνική ομάδα της Παλαιστίνης, που ήδη δοκιμάζεται από τις αντίξοες συνθήκες στη Γάζα, βρίσκεται πλέον σε πένθος.

Ο Αλ-Ομπέιντ είχε αγωνιστεί στην ομάδα Khadamat al-Shatea του πρωταθλήματος της Γάζας, ενώ είχε περάσει και από το πρωτάθλημα της Ιορδανίας με την ομάδα Markaz Shabab al-Am’ari. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Transfermarkt, σημείωσε δύο γκολ σε 18 συμμετοχές με την εθνική.

Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος αθλητής που έχει χάσει τη ζωή του στον πόλεμο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Παλαιστίνης που δημοσιεύθηκαν στις 23 Ιουλίου, συνολικά 807 αθλητές και πρόσκοποι έχουν σκοτωθεί μέσα σε 670 ημέρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo