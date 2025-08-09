Κόσμος

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός έτοιμος να ξεκινήσει την επίθεση παρά την διεθνή κατακραυγή

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τον έλεγχο της μεγαλύτερης πόλης της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο να «νικήσει» τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους τελευταίους ομήρους
Ισραηλινά στρατεύματα
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / REUTERS / Jim Urquhart

Το Ισραήλ πρόκειται να εξαπολύσει μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, στα βόρεια του παλαιστινιακού θύλακα. Επίσημος στόχος: η «εξουδετέρωση» της Χαμάς και η διασφάλιση της απελευθέρωσης όλων των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ενώ αυξάνεται η πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επικρίνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα, όπου πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι απειλούνται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με «γενικευμένο λιμό».

Σύμφωνα με το σχέδιο που ενέκρινε το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας, οι ένοπλες δυνάμεις θα καταλάβουν την πόλη και θα διανείμουν ανθρωπιστική βοήθεια «εκτός των ζωνών μάχης». Το κείμενο κάνει επίσης λόγο για «ηρεμία» στην περιοχή και για την εγκαθίδρυση μιας πολιτικής διοίκησης «ούτε της Χαμάς ούτε της Παλαιστινιακής Αρχής».

Έντονη διεθνής αντίδραση

Η ισραηλινή απόφαση προκαλεί κύμα καταδίκης: από τη Γερμανία, που αναστέλλει ορισμένες εξαγωγές όπλων, έως την Κίνα, που κάνει λόγο για «επικίνδυνες ενέργειες», περνώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές μουσουλμανικές χώρες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως.

Παλαιστίνιοι επιθεωρούν το σημείο όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε ισραηλινή επιδρομή σε ένα σπίτι στη Γάζα REUTERS / Mahmoud Issa
Παλαιστίνιοι επιθεωρούν το σημείο όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε ισραηλινή επιδρομή σε ένα σπίτι στη Γάζα REUTERS / Mahmoud Issa

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ήδη «καταστροφικές» συνέπειες για τους αμάχους.

Ανησυχία μεταξύ κατοίκων και οικογενειών ομήρων

Στη Γάζα, κάτοικοι δηλώνουν ότι φοβούνται «τα χειρότερα»: μαζικές εκτοπίσεις, συλλήψεις νέων, πορείες κάτω από τον καυτό ήλιο, έλλειψη τροφίμων. Οι οικογένειες Ισραηλινών ομήρων ανησυχούν επίσης ότι η επίθεση θα καταδικάσει τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, ο στρατός ελέγχει ήδη ή διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις σε περίπου 75% της Λωρίδας της Γάζας. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στελέχη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Πακέτα βοήθειας ρίχνονται από αέρος πάνω από τη Γάζα / REUTERS / Mahmoud Issa
Πακέτα βοήθειας ρίχνονται από αέρος πάνω από τη Γάζα / REUTERS / Mahmoud Issa

Βαρύς ανθρώπινος απολογισμός

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει τουλάχιστον 61.330 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή της σύγκρουσης, στην πλειονότητά τους άμαχοι — αριθμός που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστο. Στο Ισραήλ, η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παρασκηνιακές συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία – «Παγώνουν» τα ρωσικά εδαφικά κέρδη
Σύμφωνα με το Bloomberg, Ουάσιγκτον και Μόσχα συζητούν σχέδιο συμφωνίας που θα οδηγούσε σε κατάπαυση του πυρός και θα παγίωνε τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία στην Ουκρανία
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν (αριστερά) και ο Ντόναλντ Τραμπ 1
Νετανιάχου σε Μερτς: Στόχος μας η απελευθέρωση της Γάζας από τη Χαμάς – Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αναστολή στρατιωτικών εξαγωγών στο Ισραήλ
Πρόθεση της ισραηλινής κυβέρνησης να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής διοίκησης στην περιοχή
Μπέντζαμιν Νετανιάχου - Φρίντριχ Μερτς 2
Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ πρέπει να έχει «συνέπειες» στις σχέσεις με την ΕΕ, δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε το Ισραήλ να επανεξετάσει την απόφασή του να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών με την ΕΕ
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα 5
Newsit logo
Newsit logo