Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός έτοιμος να ξεκινήσει την επίθεση παρά την διεθνή κατακραυγή

Το Ισραήλ πρόκειται να εξαπολύσει μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, στα βόρεια του παλαιστινιακού θύλακα. Επίσημος στόχος: η «εξουδετέρωση» της Χαμάς και η διασφάλιση της απελευθέρωσης όλων των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ενώ αυξάνεται η πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επικρίνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα, όπου πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι απειλούνται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με «γενικευμένο λιμό».

Σύμφωνα με το σχέδιο που ενέκρινε το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας, οι ένοπλες δυνάμεις θα καταλάβουν την πόλη και θα διανείμουν ανθρωπιστική βοήθεια «εκτός των ζωνών μάχης». Το κείμενο κάνει επίσης λόγο για «ηρεμία» στην περιοχή και για την εγκαθίδρυση μιας πολιτικής διοίκησης «ούτε της Χαμάς ούτε της Παλαιστινιακής Αρχής».

Έντονη διεθνής αντίδραση

Η ισραηλινή απόφαση προκαλεί κύμα καταδίκης: από τη Γερμανία, που αναστέλλει ορισμένες εξαγωγές όπλων, έως την Κίνα, που κάνει λόγο για «επικίνδυνες ενέργειες», περνώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές μουσουλμανικές χώρες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ήδη «καταστροφικές» συνέπειες για τους αμάχους.

Ανησυχία μεταξύ κατοίκων και οικογενειών ομήρων

Στη Γάζα, κάτοικοι δηλώνουν ότι φοβούνται «τα χειρότερα»: μαζικές εκτοπίσεις, συλλήψεις νέων, πορείες κάτω από τον καυτό ήλιο, έλλειψη τροφίμων. Οι οικογένειες Ισραηλινών ομήρων ανησυχούν επίσης ότι η επίθεση θα καταδικάσει τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, ο στρατός ελέγχει ήδη ή διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις σε περίπου 75% της Λωρίδας της Γάζας. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στελέχη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Βαρύς ανθρώπινος απολογισμός

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει τουλάχιστον 61.330 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή της σύγκρουσης, στην πλειονότητά τους άμαχοι — αριθμός που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστο. Στο Ισραήλ, η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους.