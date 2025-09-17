Κόσμος

Γάζα: Οι πρώτες εικόνες από την επίθεση του Ισραήλ – Πάνοπλοι στρατιώτες και άρματα μάχης στα συντρίμμια βομβαρδισμένων κτιρίων

Σύμφωνα με τις IDF, η Πολεμική Αεροπορία και το Πυροβολικό του Ισραήλ έχει βομβαρδίσει «περισσότερους από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε όλη την πόλη της Γάζας τα τελευταία 24ωρα
Ισραηλινοί στρατιώτες στην πόλη της Γάζας
Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν στην πόλη της Γάζας / IDF Χ

Φωτογραφίες και βίντεο από τη νέα στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα Τετάρτη (17.9.25) οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Στις εικόνες καταγράφονται Ισραηλινοί στρατιώτες να εμπλέκονται σε μάχες εναντίον της Χαμάς μέσα στην πόλη της Γάζας ενώ ισραηλινά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα επιχειρούν στα συντρίμμια από τους ανελέητους βομβαρδισμούς των προηγούμενων ημερών.

 

Σύμφωνα με τις IDF, η Πολεμική Αεροπορία και το Πυροβολικό του Ισραήλ έχει βομβαρδίσει «περισσότερους από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε όλη την πόλη της Γάζας τις τελευταίες δύο ημέρες «βοηθώντας τις δυνάμεις που πραγματοποιούν ελιγμούς στην περιοχή».

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν έχει καταγραφεί, επίσης, η στιγμή που ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν ένα «εργαστήριο παραγωγής όπλων της Χαμάς» την ώρα που «τρομοκράτες ετοίμαζαν εκρηκτικά με στόχο τις δυνάμεις των IDF στην περιοχή». 

 

Προσωρινό πέρασμα για τους αμάχους ανακοίνωσαν οι IDF

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη λειτουργία προσωρινά ενός νέου οδικού άξονα προκειμένου να επιταχυνθεί η απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση με στόχο την εξάρθρωση της Χαμάς.

«Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς τον νότο, θα ανοίξει ένας προσωρινός διάδρομος μέσω της οδού Σαλάχ αλ Ντιν», επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ. Ο ισραηλινός στρατός, που αυξάνει τις εκκλήσεις του για εκκένωση της πόλης της Γάζας, καλούσε μέχρι τώρα τους κατοίκους του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα να το εγκαταλείψουν μέσω της παράκτιας οδού και να κατευθυνθούν προς την ανθρωπιστική ζώνη που έχει δημιουργηθεί νοτιότερα η οποία περιλαμβάνει ένα μέρος του αλ Μαουάσι. Η οδός Σαλάχ αλ Ντιν διατρέχει τη Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο και βρίσκεται στο μέσο του θύλακα. «Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00», πρόσθεσε ο Αντραΐ. Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει σε ένα εκατομμύριο τον αριθμό των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιογράφοι του AFP έκαναν λόγο για νέα έξοδο από την πόλη της Γάζας προς νότο, αν και σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι μόλις «περισσότεροι από 350.000» άνθρωποι την έχουν ήδη εγκαταλείψει.

Δεκάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας δηλώνουν εδώ και εβδομάδες ότι «δεν υπάρχει ασφαλές μέρος» στον παλαιστινιακό θύλακα και τονίζουν ότι προτιμούν να πεθάνουν εκεί παρά να εκτοπιστούν για νιοστή φορά. Χθες Τρίτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, την οποία θεωρεί ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, με στόχο την εξάρθρωση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Στόχος μας είναι να εντείνουμε τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς μέχρι την οριστική της ήττα», υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ. Το Ισραήλ μοιάζει «αποφασισμένο να πάει μέχρι τέλους», σχολίασε από την πλευρά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την επιχείρηση αυτή, καταγγέλλοντας την «ηθικά, πολιτικά και νομικά ανυπόφορη» κατάσταση στη Γάζα. Την επιχείρηση αυτή έχουν καταδικάσει και πολλές χώρες.

