Μπέντζαμιν Νετανιάχου: «Το Ισραήλ ελέγχει σήμερα το 60% της Λωρίδας της Γάζας»

Και ενώ η βία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει καθημερινό φαινόμενο, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως ο IDF ελέγχει επί του παρόντος το 60% της περιοχής.

Η δήλωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της επέκτασης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας που έχει καταστραφεί από δύο χρόνια πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα τελευταία δύο χρόνια, δείξαμε σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας», είπε ο Νετανιάχου σήμερα (15.05.2026), “Ημέρα της Ιερουσαλήμ”, σε δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Φέραμε σπίτι όλους τους ομήρους μας, μέχρι και τον τελευταίο. (…) Δεν έχουμε παραχωρήσει κανένα έδαφος. Ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε, και σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής. Αύριο, θα δούμε», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας είδε την απελευθέρωση των τελευταίων ισραηλινών ομήρων στη Γάζα που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς, σε αντάλλαγμα για τους Παλαιστίνιους που κρατούνταν από το Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η μετάβαση στη δεύτερη φάση, η οποία θεωρητικά περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και μια σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», έχει σταματήσει εντελώς εδώ και εβδομάδες.

Αυτή η γραμμή οριοθετεί την περιοχή του θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς και μιας που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Οι όροι της εκεχειρίας έδωσαν στο Ισραήλ τον έλεγχο λίγο πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου τις τελευταίες εβδομάδες, ισραηλινά στρατεύματα επεκτείνουν αυτή τη ζώνη σε μια νέα, λεγόμενη «πορτοκαλί γραμμή». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες αν η Χαμάς αρνηθεί να καταθέσει τα όπλα της.