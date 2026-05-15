Το ζεύγος Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ στο κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ και η σύζυγός του Βικτόρια Μπέκαμ, πρώην μέλος του συγκροτήματος των Spice Girls που ασχολείται με τη μόδα και τις επιχειρήσεις, είδαν την περιουσία τους να διπλασιάζεται τον περασμένο χρόνο και εισήλθαν πλέον στο κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη που δημοσίευσαν οι Sunday Times την Παρασκευή (15.05.2026).

Η περιουσία του διάσημου ζευγαριού Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ εκτιμάται στα 1,185 δισεκατομμύρια στερλίνες (1,36 δισεκατομμύριο ευρώ), «χάρη σε έξυπνες επενδύσεις στο ποδόσφαιρο, τα τρόφιμα και τα ποτά, τα ακίνητα και τη μόδα», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, υπογραμμίζοντας πως ο ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος Βρετανός αθλητής.

Πρόκειται για σημαντική αύξηση της περιουσίας του που πριν από έναν χρόνο υπολογιζόταν στα 500 εκατομμύρια λίρες, η οποία και εξηγείται κυρίως από τις επενδύσεις των τελευταίων ετών του πρώην αρχηγού της ομάδας της Αγγλίας στην Inter Miami, την αμερικανική ποδοσφαιρική ομάδα, όπου το αστέρι του αθλήματος Λιονέλ Μέσι παράτεινε τον περασμένο χρόνο το συμβόλαιό του, έως το 2028.

Από την πλευρά του, το fashion brand Victoria Beckham, που ξεκίνησε το 2008 και για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ζημιογόνο, είδε το περασμένο χρόνο τον κύκλο εργασιών του να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η ετήσια κατάταξη των Times, που καταγράφει τα 350 πλουσιότερα πρόσωπα και οικογένειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλους τους τομείς, περιλαμβάνει φέτος και τους Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ, των οποίων η συνολική περιουσία, που εκτιμάται σε 375 εκατομμύρια λίρες, ενισχύθηκε από την περιοδεία επανένωσης των Oasis.

Ο Ταϊλανδο-Βρετανός μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν, που έκανε δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών στον αρχηγό του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος δεν τα δήλωσε, και πρωταγωνιστεί τις τελευταίες εβδομάδες στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου, εισέρχεται επίσης στον κατάλογο.

Ο Νικ Στορόνσκι, ιδιοκτήτης και συνιδρυτής της βρετανικής διαδικτυακής τράπεζας Revolut – της οποίας η αποτίμηση εκτοξεύτηκε στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι – είδε την προσωπική του περιουσία να υπερδιπλασιάζεται πέρυσι, φτάνοντας τα 16,411 δισεκατομμύρια λίρες, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη άνοδο στην κατάταξη.

Η οικογένεια του Γκόπι Χιντούτζα, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο και ήταν ιδιοκτήτης μιας κοινοπραξίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών, της ενέργειας και της τεχνολογίας, παραμένει στην κορυφή της λίστας που καταρτίζουν οι Sunday Times, με περιουσία 38 δισεκατομμυρίων λιρών.