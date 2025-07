Γάζα: ΟΗΕ και Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης χαιρετίζουν την είσοδο βοήθειας – Φορτηγά και αεροπλάνα με τρόφιμα στον αποκλεισμένο θύλακα

Ο συντονιστής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ χαιρέτισε την Κυριακή (27.07.2025) την απόφαση του Ισραήλ να ανοίξει ασφαλείς χερσαίους διαδρόμους για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει την έναρξη «τακτικής παύσης» των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ορισμένες περιοχές της Γάζας, από τις 10:00 έως τις 20:00, μέχρι νεωτέρας. Η παύση αυτή επέτρεψε την είσοδο περίπου 100 φορτηγών με τρόφιμα και βασικά αγαθά μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παραδόσεις βοήθειας εδώ και πολλούς μήνες. Παράλληλα, αεροσκάφη προχώρησαν σε ρίψεις τροφίμων σε διάφορες περιοχές της Γάζας.

«Καλωσορίζουμε τις ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα που επιτρέπουν στη βοήθειά μας να φτάσει σε όσους έχουν ανάγκη. Οι ομάδες μας στο πεδίο θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πεινασμένους ανθρώπους», έγραψε ο Φλέτσερ στην πλατφόρμα Χ.

Welcome announcement of humanitarian pauses in Gaza to allow our aid through. In contact with our teams on the ground who will do all we can to reach as many starving people as we can in this window.