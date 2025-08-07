Γάζα: Πάνω από 200 Βρετανοί και Ιρλανδοί συγγραφείς ζητούν μποϊκοτάζ του Ισραήλ – Δραματική η ανθρωπιστική κρίση σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Περισσότεροι από 200 συγγραφείς από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ του Ισραήλ, «μέχρι να παρασχεθούν στον πληθυσμό της Γάζας πόσιμο νερό, τρόφιμα, φάρμακα και κάθε άλλη μορφή βοήθειας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών».

Στην ίδια επιστολή, οι συγγραφείς από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ζητούν επίσης την επιστροφή όλων των ομήρων από την Γάζα και των κρατουμένων χωρίς κατηγορίες ή δίκη από όλες τις πλευρές, τον τερματισμό της βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη, καθώς και άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Όπως διευκρινίζουν, το κάλεσμα στο μποϊκοτάζ γίνεται με πλήρη αντίθεση στον αντισημιτισμό και σε κάθε μορφή προκατάληψης κατά Εβραίων και Ισραηλινών, καταδικάζοντας απερίφραστα τη ρητορική και τη βία κατά Παλαιστινίων, Ισραηλινών και Εβραίων.

Οι συγγραφείς εκφράζουν επίσης την αλληλεγγύη τους στην αντίσταση των λαών της περιοχής απέναντι στις γενοκτονικές πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης και υπενθυμίζουν ότι πολλοί Ισραηλινοί και Εβραίοι διανοούμενοι, ανάμεσά τους και συγγραφείς, έχουν ζητήσει σοβαρές κυρώσεις κατά θεσμών του Ισραήλ, στοχεύοντας αποκλειστικά υπεύθυνα πρόσωπα.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται οι Zadie Smith, Michael Rosen, Irvine Welsh και Jeanette Winterson.

Δραματική προειδοποίηση από τον ΠΟΥ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έντασης, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε για ραγδαία αύξηση των περιστατικών οξέος υποσιτισμού σε παιδιά.

Μόνο τον Ιούλιο του 2025, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό, αριθμός-ρεκόρ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, τουλάχιστον 99 άνθρωποι, ανάμεσά τους 35 παιδιά (εκ των οποίων 29 κάτω των 5 ετών), έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα από τον Ιανουάριο έως τις 29 Ιουλίου.

«Ο συνολικός όγκος των προμηθειών τροφίμων παραμένει εντελώς ανεπαρκής. Πρέπει να εξασφαλιστεί διατροφική ποικιλομορφία και κανονική ροή προϊόντων στις αγορές τροφίμων», δήλωσε ο Ρικ Πίπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μέσω βιντεοκλήσης.