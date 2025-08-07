Γάζα: Πατέρας που έχασε τον γιο του από υποσιτισμό παλεύει να σώσει τα υπόλοιπα παιδιά του – «Δεν ζούμε, αργοπεθαίνουμε»

Οργή και θλίψη προκαλεί η εικόνα χιλιάδων σκελετωμένων παιδιών στη Γάζα, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή από την ημέρα που η Χαμάς εισέβαλε στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ και σκότωσε πάνω από 250 άτομα. Από εκείνη την στιγμή, το Ισραήλ έχει μπλοκάρει σε μεγάλο βαθμό την ανθρωπιστική βοήθεια στην αιματοβαμμένη Γάζα με αποτέλεσμα όσοι έχουν σωθεί από τα πυρά, να πεθαίνουν από πείνα.



Ο Ιμπραχίμ αλ-Νατζάρ, ένας πατέρας που παλεύει να ζήσει στη Γάζα, έχασε τον 5χρονο γιο του Ναΐμ λόγω υποσιτισμού, πέρυσι. Ένα χρόνο αργότερα, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα άλλα παιδιά του δεν θα έχουν την ίδια τύχη.

«Αυτό το παιδί θα τον ακολουθήσει», δήλωσε ο Παλαιστίνιος, πρώην οδηγός ταξί, δείχνοντας τον 10χρονο γιο του Φάραχ. «Εδώ και ένα μήνα, χάνει τις αισθήσεις του. Αυτό το παιδί ήταν κάποτε διπλάσιο απ’ ό,τι είναι τώρα».

Ο 43χρονος Νατζάρ, έδειξε το ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται ότι ο Ναΐμ πέθανε στις 28 Μαρτίου 2024. Ολόκληρη η οικογένεια έχει εκτοπιστεί από τα σχεδόν 2 χρόνια ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Η οικογένεια Νατζάρ έτρωγε 3 γεύματα την ημέρα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος τον Οκτώβριο του 2023, αλλά τώρα μπορούν μόνο να ονειρευτούν απλά φαγητά, όπως ψωμί, ρύζι, φρούτα και λαχανικά.

Ο 20χρονος Αντνάν, αδελφός του Ναΐμ, επικεντρώνεται στη φροντίδα των άλλων αδελφών του. Κάθε πρωί σηκώνεται στις 5:30 το πρωί και περπατά ανάμεσα στα ερείπια της Γάζας για να βρει σημεία διανομής συσσιτίων ενώ ο πόλεμος μαίνεται σε κοντινή απόσταση.

«Τ’ ορκίζομαι, δεν έχω αλάτι στο σπίτι, τ’ ορκίζομαι ότι εκλιπαρώ για έναν κόκκο αλατιού», δήλωσε η 40χρονη Νατζάουα, η μητέρα του Ναΐμ.

«Οι άνθρωποι μιλούν για τη Γάζα, για τη Γάζα, για τη Γάζα. Ελάτε να δείτε τα παιδιά της Γάζας. Αυτοί που δεν πιστεύουν, ελάτε να δείτε πώς πεθαίνουν τα παιδιά της Γάζας. Εμείς δεν ζούμε, αργοπεθαίνουμε», δήλωσε η ίδια.

Ακόμα 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από υποσιτισμό και λιμό στη Λωρίδα της Γάζας τις προηγούμενες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του θύλακα, αυξάνοντας τον αριθμό των θανάτων από τέτοιες αιτίες σε τουλάχιστον 193 Παλαιστινίους, μεταξύ τους 96 παιδιά, από την έναρξη του πολέμου.

Στη Λωρίδα της Γάζας ήδη εκτυλίσσεται το σενάριο του λιμού, σύμφωνα με το IPC (Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση της Επισιτιστικής Ασφάλειας), με παιδιά κάτω των 5 χρόνων να πεθαίνουν από αιτίες που συνδέονται με την πείνα και την ανθρωπιστική πρόσβαση στον θύλακα να είναι ιδιαιτέρως περιορισμένη.

Και οι προειδοποιήσεις για λιμό και υποσιτισμό από τις οργανώσεις αρωγής συνεχίζουν να έρχονται.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) δήλωσε ότι η κατανάλωση τροφής σε όλη τη Γάζα έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό της από την έναρξη του πολέμου. Το 81% των νοικοκυριών στον παράκτιο θύλακα των 2,2 εκατ. ανθρώπων ανέφερε φτωχή κατανάλωση τροφίμων, συγκριτικά με το 33% τον Απρίλιο.

Η 32χρονη Αμίρα Μουτεΐρ, κρατώντας το απισχνασμένο μωρό της, τον Αμάρ, που όπως είπε η ίδια αργοπεθαίνει εξαιτίας του υποσιτισμού, απηύθυνε έκκληση στον κόσμο να τον σώσει.

«Η σκιά του θανάτου τον απειλεί, εξαιτίας της πείνας», δήλωσε η ίδια.

Η Μουτεΐρ, τα παιδιά και ο σύζυγός της εξαρτώνται από το συσσίτιο ανθρωπιστικής οργάνωσης που τους βοηθά με ένα μικρό πιάτο φαγητού την ημέρα για να επιβιώσουν. «Το τρώμε στη διάρκεια της ημέρας και μέχρι την επόμενη είμαστε εντελώς νηστικοί», δήλωσε η ίδια.