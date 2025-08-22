Γάζα: «Σιδερένια Γροθιά» η ονομασία που θέλει ο Νετανιάχου για τη στρατιωτική επιχείρηση – Η διαφωνία με τον στρατό

Νέες πληροφορίες για τα σχέδια του Ισραήλ για τη Γάζα και την κατάληψη της πόλης, έρχονται στο φως της δημοσιότητας την Παρασκευή (22.08.2025). Επιπλέον, διαφαίνεται διάσταση απόψεων μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και της στρατιωτικής ηγεσίας του Ισραήλ για την έναρξη της επιχείρησης.

Το Ισραήλ αναμένεται να ξεκινήσει τη νέα του επίθεση στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου, περίπου δύο εβδομάδες αφότου παρουσιαστούν οι νεοκληθέντες έφεδροι, αναφέρει το ισραηλινό δίκτυο «Channel 12».

Περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Γάζας θα κληθούν να εκκενώσουν την περιοχή ήδη από την Κυριακή 24 Αυγούστου, αναφέρει το ίδιο δίκτυο.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και το πολιτικό κλιμάκιο πιέζουν να ξεκινήσει η επιχείρηση το συντομότερο δυνατό.

Αντίθετα, ο ισραηλινός στρατός θέλει πρώτα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ομήρων και των στρατευμάτων, καθώς και να εκκενώσει τους Παλαιστίνιους από την Πόλη της Γάζας και να διασφαλίσει ότι υπάρχει διεθνής νομιμότητα για την επιχείρηση.

Οι 60.000 έφεδροι που έχουν κληθεί αναμένεται να παρουσιαστούν για υπηρεσία στις 2 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το «Channel 12», ο Νετανιάχου θέλει να μετονομάσει την επιχείρηση σε «Σιδερένια Γροθιά» αντί για το όνομα «Άρματα του Γεδεών 2» που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα.

«Όλα εξαρτώνται από τον Νετανιάχου»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι επείγον να απεγκλωβιστούν οι όμηροι το συντομότερο δυνατό λόγω της άθλιας κατάστασής τους. Πηγές που επικαλείται το «Channel 12» αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και της απελευθέρωσης των ομήρων, αλλά «όλα εξαρτώνται από τον Νετανιάχου».

Η Χαμάς δήλωσε πρόσφατα ότι αποδέχτηκε την πρόταση των μεσολαβητών, ενώ ο Νετανιάχου δεν κάνε πίσω στα σχέδιά του να προχωρήσει στην πόλη της Γάζας και να διαπραγματευτεί μόνο για μια συμφωνία που θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους. Μία πηγή που επικαλείται το «Channel 12» λέει ότι μία μερική συμφωνία δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι και ότι το Ισραήλ έχει επιδιώξει μόνο μία συνολική συμφωνία σε δύο φάσεις.

Παρά το φαινομενικό αδιέξοδο στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ αναμένεται να στείλει διαπραγματευτές για νέες συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, αναφέρει το «Channel 12».

Το Ισραήλ φέρεται να εκτιμά ότι η επικείμενη επιχείρηση στην πόλη της Γάζας ασκεί μεγάλη πίεση στη Χαμάς, οδηγώντας ενδεχομένως σε μεγαλύτερη ευελιξία στις συνομιλίες.

πηγή: OnAlert.gr