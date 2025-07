Γάζα: Τα τέσσερα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία ζητούν ελεύθερη πρόσβαση για τους δημοσιογράφους

Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί AFP, AP, Reuters και BBC απηύθυναν την Πέμπτη (24.07.2025) κοινή έκκληση προς το Ισραήλ να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία των δημοσιογράφων εντός και εκτός της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από 21 μήνες πολέμου.

Τονίζουν ότι είναι επείγουσα η ανάγκη να επιτραπεί από το Ισραήλ η είσοδος βασικών αγαθών, σε επαρκείς ποσότητες, για τον άμαχο πληθυσμό αλλά και για τους επαγγελματίες των ΜΜΕ στην Γάζα.

«Οι δημοσιογράφοι έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες στερήσεις και δυσκολίες στην πολεμική ζώνη. Ανησυχούμε πολύ για το ότι στο εξής ο λιμός απειλεί την επιβίωσή τους», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση.

