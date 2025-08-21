Γάζα: Το Ισραήλ διατάσσει μαζική απομάκρυνση του βόρειου τμήματος του θύλακα – Προειδοποιήσεις σε νοσοκομεία και ΜΚΟ

Η σύγκρουση στη Γάζα κλιμακώνεται: ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη (21.08.2025) ότι έχει αρχίσει να προειδοποιεί τα νοσοκομεία και τις διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα να προετοιμαστούν για μαζική εκκένωση προς τον νότο.

Μια στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ με στόχο τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της θεωρείται επικείμενη.

Εντολές μετακίνησης προς τον νότο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, από την Τρίτη διαβιβάστηκαν «προκαταρκτικές εντολές εκκένωσης» σε ιατρικές δομές και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Στόχος είναι η οργανωμένη μεταφορά του πληθυσμού και των υποδομών υγείας στο νότιο τμήμα της Γάζας.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη προσαρμογές ώστε τα νοσοκομεία του νότου να μπορούν να υποδεχθούν ασθενείς και τραυματίες», αναφέρει ο στρατός, προσθέτοντας ότι προβλέπεται η είσοδος πρόσθετου ιατρικού εξοπλισμού.

Προς πλήρη εκκένωση της πόλης της Γάζας

Οι στρατιωτικές αρχές επισημαίνουν ότι η επικείμενη είσοδος του στρατού στην πόλη της Γάζας θα οδηγήσει σε «πλήρη εκκένωση προς τον νότο» όλου του τομέα. Οι ΜΚΟ και τα νοσοκομεία καλούνται να προετοιμάσουν σχέδιο μεταφοράς εξοπλισμού και φαρμάκων.

«Θα σας παρέχουμε έναν χώρο για να συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας, είτε πρόκειται για νοσοκομείο εκστρατείας είτε για άλλη δομή», αναφέρουν ακόμη οι ισραηλινοί αξιωματικοί στην ανακοίνωση.