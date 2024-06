Στόχος των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων έγινε ένα σχολείο της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στη Λωρίδα της Γάζας, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, ανέφερε η Χαμάς.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις που πραγματοποιήσαν το αεροπορικό χτύπημα κατά του σχολείου στη Λωρίδα της Γάζας εκεί βρισκόταν «βάση» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

«Μαχητικά αεροσκάφη (…) διεξήγαγαν πλήγμα ακριβείας εναντίον βάσης της Χαμάς εγκατεστημένης στο εσωτερικό σχολείου της UNRWA στην περιοχή Νουσέιρατ», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας πως σκοτώθηκαν «πολλοί τρομοκράτες».

«Τρομοκράτες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που ανήκαν στις δυνάμεις Νούχμπα κι είχαν συμμετάσχει στη φονική επίθεση εναντίον κοινοτήτων του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου επιχειρούσαν εκεί. Οι τρομοκράτες διηύθυναν την εκστρατεία τρόμου που διεξάγουν από την περιοχή του σχολείου και (…) το χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο», πρόσθεσαν.

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς έκανε λόγο για τουλάχιστον 27 νεκρούς και δεκάδες άλλους τραυματίες στον βομβαρδισμό αυτόν.

«Μεγάλος αριθμός μαρτύρων (σ.σ.: νεκρών) και τραυματιών συνεχίζει να φθάνει στο νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ Ακσά», στη Ντέιρ αλ Μπάλα, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου και μέσων ενημέρωσης της Χαμάς, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό πως διέπραξε «φρικιαστική σφαγή».

