Γέννησε στη Συρία η Βρετανίδα τζιχαντίστρια που θέλει να γυρίσει στη χώρα…

Η νεαρή, βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής διαμάχης σχετικά με το αν πρέπει να της επιτραπεί να επιστρέψει στη Βρετανία, αφότου εντάχθηκε στην τρομοκρατική οργάνωση.

Η Σαμίμα Μπέγκουμ έφυγε από το Λονδίνο το 2015, όταν ήταν μαθήτρια, για να ενταχθεί στους κόλπους του Ισλαμικού Κράτους, όμως την περασμένη εβδομάδα είπε στους “The Times” ότι ήθελε να επιστρέψει, διότι ήταν έγκυος και πίστευε πως το παιδί της θα έχει ένα καλύτερο μέλλον στη Βρετανία.

Η Μπέγκουμ ταξίδεψε στη Συρία το 2015 με δύο συμμαθήτριές της, οι οποίες παντρεύτηκαν όλες τους με τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους λίγο μετά την άφιξή τους στη χώρα αυτή.

Μιλώντας από τον καταυλισμό Αλ Χολ, στη βορειοανατολική Συρία, η Μπέγκουμ, σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης, είχε πει στη βρετανική εφημερίδα ότι είχε φύγει για να γλυτώσει από τις εχθροπραξίες στο Μπαγκούζ, όπου η εξτρεμιστική οργάνωση πολεμούσε για να διατηρήσει τον έλεγχο του τελευταίου προπυργίου της στην περιοχή.

What about execution in IS

Samima Begum – it's alright islamically

🙄 https://t.co/qQnrOOOmFR

— @medvercity (@medvercity) February 17, 2019