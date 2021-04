Μία ημέρα μετά τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν, προχώρησε σε νέα επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ, γνωστοποιώντας παράλληλα μία απόφαση του “σουλτάνου”, μετά την ιστορική απόφαση.

Όπως έγραψε στο Twitter: “Ο πρόεδρος μας ζήτησε να συσταθεί μία κοινή ιστορική επιτροπή για να ερευνήσει τα γεγονότα του 1915, αλλά αυτοί που φοβούνται ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια με έγγραφα, δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υιοθέτησε μία ανήθικη στάση, αγνοώντας τα γεγονότα”

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, διαβιβάζοντας την «έντονη αντίδραση» της Τουρκίας για την κίνηση της Ουάσινγκτον.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η απόφαση Μπάιντεν προκάλεσε… σεισμό στην Τουρκία, που από την Παρασκευή (23.04.2021) ήταν σε… αναμμένα κάρβουνα. Κι αυτό, διότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την παραμονή της “μαύρης” επετείου, του ανακοίνωσε την πρόθεση του να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Η απόφαση “σταθμός” των ΗΠΑ ανοίγει πλέον το δρόμο και για περαιτέρω αναγνωρίσεις ή και προσφυγές σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι χαρακτηριστικό, πως η Jerusalem Post σε δημοσίευμα της προτρέπει τον Μπάιντεν να αναγνωρίσει τις Γενοκτονίες των Ελλήνων και των Ασσύριων.

