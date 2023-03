Σε ρινγκ μετατράπηκε το κοινοβούλιο της Γεωργίας όταν βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, την ώρα που επιτροπή συζητούσε έναν αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων πρακτόρων», ο οποίος σύμφωνα με τους επικριτές του έχει διαμορφωθεί κατά τα πρότυπα της δρακόντειας νομοθεσίας που ισχύει στη γειτονική Ρωσία.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από το εσωτερικό του κτιρίου του κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τυφλίδα, έδειξαν έναν σύντομο αλλά βίαιο διαπληκτισμό μεταξύ βουλευτών.

Το ξύλο ξεκίνησε όταν ο πρόεδρος της επιτροπής νομικών υποθέσεων του σώματος φάνηκε να κτυπά τον ηγέτη του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ενιαίο Εθνικό Κίνημα, που εναντιώνεται στον νόμο.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι υποστηρίζει το νομοσχέδιο, το οποίο θα πρέπει πριν από το κοινοβούλιο να περάσει επίσης και από άλλα στάδια έγκρισης προτού καταστεί νόμος.

https://twitter.com/anno1540/status/1632713826985492480?s=20

Ο νόμος θα απαιτεί από τις οργανώσεις που λαμβάνουν τουλάχιστον το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό, να εγγράφονται ως ξένοι πράκτορες και τις θέτει σε επιτήρηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Γεωργίας, αλλιώς θα υπόκεινται σε βαριά πρόστιμα.

Οι επικριτές του νόμου τον συγκρίνουν με έναν ρωσικό νόμο του 2012 ο οποίος διευρύνεται σταθερά από τότε και χρησιμοποιείται για να κατασταλούν στη Ρωσία η κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Λένε πως ο νόμος σηματοδοτεί μια στροφή προς τον απολυταρχισμό στη Γεωργία.

Ο Ιρακλί Παβλενισβίλι, ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα και πολιτικός της αντιπολίτευσης, δήλωσε: «Η ρωσική νομοθεσία που προτείνεται τώρα στο κοινοβούλιο είναι αντίθετη με τα εθνικά συμφέροντα της Γεωργίας, είναι αντίθετη με τις ευρωπαϊκές μας φιλοδοξίες».

Parliament Brawl in #Georgia: MPs Scrap Wildly Over Foreign Agent Law



Outside in the #Georgian capital, a huge protest is gathering against the law which seeks to register all companies and media that receive funding from abroad. pic.twitter.com/k5wPwVSEZg